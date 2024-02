Un sector del bloquismo no participará de la interna y criticó con dureza a Rueda y Bravo

Cambiazo Un exfuncionario de Sergio Uñac ocupará un área sensible en el Gobierno de Javier Milei

En las últimas horas, un sector del partido de la estrella confirmó que no competirá en los comicios internos e incluso denunció irregularidades en la confección del cronograma electoral.

Tal como anticipó Tiempo, la agrupación Renovación Bloquista, de Pedro Medina, no participará. "Motiva dicha decisión el hecho de que la Carta Orgánica partidaria no está en concordancia con la legislación vigente que regula la vida política partidaria, basado en las Leyes Nacionales 23.298 su modificatoria Ley 26.571 y la Ley Provincial 815-N, en lo que respecta a los plazos en la convocatoria a elecciones internas, no adecuada a lo establecido en los plazos de acuerdo al Código Electoral, provocando la falta de vida democrática partidaria, precepto principal y establecido en las leyes detalladas ut supra", comunicaron.

También aprovecharon para pegarle a los dos candidatos por razones distintas. A Rueda por intentara "perpetuarse en la conducción negando la alternancia, y la falta de autocritica negando que sus decisiones políticas llevaron a la destrucción política y estructural de nuestro centenario partido y de la vida de todos los comprovincianos". A Bravo por presentarse "como posible oposición colocando su apellido por sobre la ideología, faltándole el respeto a los afiliados de nuestro partido y a los sanjuaninos en general".

Los correligionarios de ese sector sentenciaron: "No seremos cómplices".