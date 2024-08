Un íntimo de Alberto Fernández también le soltó la mano: mirá quién es

Redes sociales Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández, no se hizo cargo: "Yo solo...

Santoro dijo que "nunca" supo o escuchó "un rumor acerca del ejercicio de violencia de Alberto con Fabiola" , y detalló que de la vida del exmandatario "corrían muchos rumores" . "Nunca tuve ningún tipo de conocimiento y me parece incomprensible, pero por supuesto que siempre hay que creerle a la víctima ", afirmó.

image.png Alberto Fernández y Leandro Santoro

El legislador contó que pasó por "situaciones de violencia familiar" en su casa. Algo que, según precisó, le "condiciona muchísimo a la hora de hablar y actuar". "No existe posibilidad de que hubiese tenido información de que esto pasaba y me hubiese quedado callado". Para Santoro, "la política se espectacularizó" y acusó al Gobierno de querer instalar un discurso "antifeminista y antiprogresista".

En cuanto se filtraron las palabras del diputado en las redes sociales, y lejos de quedarse callado, Javier Milei lo cruzó en su cuenta personal de X.

"El que en nombre de ser el vocero (no oficial) / representante en los medios del ex presidente y abusando de su condición de amigo, llamaba a que se censurara a los libertarios... Gracias a esa persecución desperté y me metí en política... VLLC...!!!”.