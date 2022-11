Un intendente peronista sacó los pies del plato, y criticó el acto de CFK

20190205193401_0005631094.jpg

Gray, fuertemente enfrentado a Máximo Kirchner, a quien le reclama la conducción del PJ provincial que hoy asume el hijo de la vicepresidenta, y de la que se siente “despojado”, señaló en un fuerte video que publicó en twitter que "hoy un acto más no le va a cambiar la vida a nadie. Hoy no es momento de parar para celebrar nada. Hoy, nuestras vecinas y vecinos necesitan soluciones. Porque estas 240 familias no pueden vivir a la vera del arroyo Otero".