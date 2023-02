Un gobernador apretó a Wado de Pedro: "...debe renunciar"

Las declaraciones se dan en un momento de extrema tensión en el gobierno, a menos de 48 de la concreción de la mesa política, la instancia de debate que finalmente abrió el presidente y que desde dentro de la coalición algunos sectores pedían desde hace años.

“El Presidente tuvo una posición aperturista. Mantuvo una reunión con Wado en representación del sector de la vicepresidenta. Salvo el presidente y la vice, no hay compañeros con el volumen para presentarse. El compañero Massa dijo que no quiere ser candidato, hay una proscripción en marcha contra la vicepresidenta. Y el único que queda en ese nivel es el Presidente”, apuntó Quintela, dejando en claro que, si no se postula Cristina Kirchner, apoyaría la reelección presidencial.

De todas formas, buscó darle contexto a su advertencia primera, y resaltó la figura de de Pedro: “Es un excelente compañero y se está moviendo. Tiene actitud de conversar y charlar. Los tiempos son cortos y falta para el posicionamiento de algunos compañeros. Hoy por hoy, Wado no se manifestó públicamente, pero podría ir a una PASO y se está moviendo. No sé si Alberto quiere o no. No sería bueno que un ministro le compita al Presidente”.