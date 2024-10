Un exrector de la UNSJ desmintió la acusación sobre el control de fondos en las universidades

“Aclaramos las cosas, ante tanta insistencia. La Ley Universitaria 24521, en su Art 59 bis, establece que quien audita las Universidades Nacionales es la Auditoría General de la Nación. Si no lo hace es porque el Estado Nacional no quiere, no puede o no sabe, no porque las Universidades se opongan, ya que legalmente no pueden hacerlo”.

Las declaraciones del exrector llegan en un momento clave, pocos días después de la masiva marcha universitaria en rechazo al veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario.

Esta ley, que buscaba garantizar mayores fondos para las casas de estudio, fue rechazada por la administración de Javier Milei, quien ha prometido profundizar las reformas en el sector educativo. Según adelantaron desde el oficialismo, si la medida no avanza en la Cámara de Diputados, no descartan recurrir al ámbito judicial.