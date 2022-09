Un ex agente de la CIA asegura que el atentado a Cristina Kirchner fue "un montaje"

Eduardo Feinmann, en Radio Mitre, entrevistó a un ex agente de la CIA. Se trata de Guillermo Cueto, quien dio su punto de vista sobre el caso: “Yo descartaría que la bala haya fallado. Lo que falló es que Montiel no cargó la pistola. A mí me llama la atención porque una persona con la trayectoria de este señor que no es un santo, pueda olvidarse de cargar o activar la pistola para poder llevar a cabo el magnicidio”.