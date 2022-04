Vida nueva: Ella torturaba para la CIA, y ahora es coach

I WANT TO BELIEVE

I WANT TO BELIEVE La CIA hizo pública toda su documentación sobre OVNIS: está disponible para ver online

The Forever Prisoner | Official Trailer | HBO

La historia de Abu Zubaydah contada por HBO

Este episodio fue confirmado durante una investigación del Senado. Sin embargo, ello no impidió a Scheuer continuar trabajando en la agencia, de la que se retiró a finales de 2021. Ahora, la mujer no se arrepiente de sus acciones.

"Estoy orgullosa de no haber estado al margen. No enterré la cabeza en la arena. […] De hecho, levanté la mano con fuerza y orgullo, y no me arrepiento en absoluto", dijo Scheuer, que al mismo tiempo sostiene que ella no torturó personalmente a ningún sospechoso. Según la exagente, participó en las torturas en la función de "experta en la materia que formula preguntas".

Después de retirarse, Scheuer cambió de esfera y empezó a entrenar a mujeres para que "se vean bien, se sientan bien y hagan el bien".

"Sé lo que es salir de tu zona de confort para probar algo nuevo. Puse fin a una carrera de más de tres décadas como ejecutiva principal del Gobierno liderando equipos, en su mayoría femeninos, encargados de misiones sin fallas, asumiendo riesgos inteligentes e incluso tomando decisiones de vida o muerte. Me encantó cada minuto de ello", dijo la exagente.