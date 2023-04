Un empresario del "círculo rojo" le bajó el pulgar a Javier Milei: "Inviable"

Weiss fue claro: “Las cosas que dice Javier Milei en general no las comparto. Más allá de las expresiones fuertes, creo que muchas de ellas no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, Milei dice que no va a haber obra pública, que el Estado no la va a hacer más y que será todo de los privados. Bueno, eso no existe en ninguna parte del mundo”.

"En los países más desarrollados y más estables del mundo, donde hay mayor participación de los privados en la ejecución de lo que se llama obra pública, la participación de los privados no supera el 20%. El 80% restante está a cargo del gobierno nacional, provincial o municipal”, señaló.

“Hay ciertos disparates que dice Milei que son absolutamente inviables de llevar a la práctica. Por lo tanto, no comparto prácticamente nada de lo que dice Milei", insistió.

En ese acto, Mauricio Macri pronosticó un balotaje entre Juntos por el Cambio (no precisó qué candidato) y Javier Milei, por La Libertad Avanza. Según otro empresario citado por el periodista de La Nación Francisco Olivera, lo de Macri fue "un mal presagio para un auditorio que busca exactamente lo contrario: candidatos poco propensos a dar sobresaltos. No conozco ningún empresario mileísta".

Macri, además, marcó sutiles diferencias con Milei, al referir que “él quiere dinamitar todo, yo casi todo”, apuntó. Weiss también se refirió a eso: “Hay que normalizar muchas variables. Pero las frases de este tipo, dichas por cualquier persona, no me interesa escucharlas. Yo quiero que me digan cosas concretas de lo que se va a hacer. Ese tipo de frases no me gustan”.