Mauricio Macri anticipó entre quienes será el balotaje

"Hace 9 meses empecé a recorrer la Argentina. La última visita, que fue Ituzaingó, donde el diariero no me quiso dar la mano, la gente me decía que estaba arrepentida. Hace 4 años no podíamos caminar por ahí. Después de la recorrida, me fui con la idea de que asistimos a la desaparición del peronismo-kirchnerismo”, explicó.

Entre otras declaraciones, Macri manifestó su seguridad en cuanto a que el Frente de Todos no llegará al balotaje.

"Vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista y de enojo. Va a ser un desafío para el candidato que gane la interna", señaló. Anticipando una segunda vuelta electoral entre el candidato que gane la PASO de juntos por el cambio, y La Libertad Avanza, con Javier Milei.

Para Macri, ese enfrentamiento será “complicado, nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones rupturistas y de cambio, nosotros tenemos las mismas, pero con experiencia. Cada vez más gente se enoja y que cree que hay que dinamitar todo, yo creo que hay que dinamitar casi todo”.

Consultado sobre la decisión de Rodríguez Larreta de separar las elecciones presidenciales de las locales (se harán el mismo día, pero con sistemas diferentes) se limitó a considerar que el jefe de gobierno porteño “se equivocó”.

El ex presidente explicó que "lo que cuestioné es que no haya trabajado en equipo con las otras candidatas (Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal), en eso se equivocó, en especial en no sentarse con ellas dos".

"Hemos perdido el diálogo, porque esta gente ha destruido en valor de la palabra, dentro nuestro siempre hicimos culto del diálogo", agregó.