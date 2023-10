Un alto funcionario sanjuanino se va después de casi 20 años en el puesto, ¿qué pasará con la vacante?

Desde Juntos por el Cambio advirtieron en medio de esta larga transición, en especial el vicegobernador electo Fabián Martín, que el uñaquismo no debería poner gente de su palo en organismos de control y puestos judiciales. Fuentes del gobierno entrante dijeron a Tiempo de San Juan que no les cae bien la idea de que el uñaquismo avance con designar al reemplazo de Abecasis, pero no trascendió si será efectivamente así, y tampoco el nombre del eventual elegido o elegida. Abecasis hasta este martes fue normalmente a trabajar, dijeron fuentes calificadas. Lo que sostienen algunas fuentes orreguistas es que el actual presidente del Tribunal de Cuentas "se comprometió con el peronismo, que fue quien lo puso, a irse antes de la terminación del mandato. Y cuando perdieron aceleraron para que se vaya". Desde el uñaquismo negaron a este diario que el sucesor esté decidido.

image.png Isaac Abecasis, presidente que renuncia al Tribunal de Cuentas para jubilarse.

Abecasis asumió en 2004 y había pedido este año a la Legislatura que se acepte su renuncia, de manera de poder jubilarse, trámite que inició en 2022. La dimisión aparecía entre los asuntos a tratar en Diputados a principios de septiembre pero se dejó para más adelante. En ese entonces, consultados durante la sesión, algunos legisladores tanto de oficialismo como de oposición negaron que hubiera una lectura política de esta situación, relacionada con la transición debido a que es pública la advertencia del orreguismo de que se den designaciones judiciales y en organismos de control que pudieran beneficiar a gente del uñaquismo.

En septiembre, consultada en rueda de prensa la justicialista Celina Ramella, dio sus argumentos sobre la decisión de mandar el asunto de Abecasis a comisión: “el proceso de selección del Presidente no es inmediato, y mientras tanto no puede quedar acéfalo y debe continuar su en su función”. Agregó que “sí aceptamos hoy la renuncia, a partir de mañana no podría continuar en las funciones. Entonces por eso se decidió, para que la Cámara reciba del Poder Ejecutivo los nombres que pretende continúe con ese proceso de selección como manda la Constitución, para que después la Cámara de Diputados designe al nuevo presidente”.

En contraposición con los dichos de Ramella, fuentes del Tribunal dijeron que puede funcionar perfectamente hasta después del 10 de diciembre, en manos de la vicepresidencia.

Más cargos en juego

Los cargos vacantes serán seguramente más muy pronto, en este organismo que se encarga del control posterior del gasto público de las reparticiones del Ejecutivo, de los municipios, empresas del Estado y organismos descentralizados, entre otros.

Un dato no menor es que se viene diciendo fuertemente que está a punto de jubilarse también la vicepresidenta del Tribunal, Graciela Cháves. Quien suceda a Abecasis -y eventualmente a Cháves-, tiene que tener al menos 30 años de edad y ser abogado o abogada con 10 años de ejercicio en la profesión.

El Tribunal de Cuentas también cuenta con tres vocales. El permanente es el ex ministro de Hacienda del giojismo, Aldo Molina, designado en junio de 2012; y los dos transitorios son el bloquista disidente (del frente de Orrego), Enrique Conti; y el bloquista Daniel Pérez Celedón. Estos dos últimos deben dejar su cargo en diciembre, junto al cuerpo de legisladores que los designaron.

El artículo 258º de la Constitución Provincial establece que “los miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos de la siguiente manera: el Presidente, el Vicepresidente, y uno de los Vocales por la Cámara de Diputados a propuesta del Poder Ejecutivo, conservando sus cargos mientras dure su buena conducta y cumplan las obligaciones legales conforme a las disposiciones de esta Constitución. Los dos Vocales restantes, por la Cámara de Diputados a propuesta de uno por cada bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en ese cuerpo en orden subsiguiente al partido mayoritario, durando en sus cargos el mismo período que los diputados, pudiendo ser reelectos. En el caso de resultar una sola minoría, ésta propondrá los dos Vocales".