La renuncia del presidente del Tribunal de Cuentas de San Juan se hace esperar

En medio de la transición de Gobierno, surgió en San Juan el debate político por la cobertura de ciertas vacantes, como las 14 de puestos de jueces, fiscales y defensores que está en pleno concurso que desde el orreguismo reclamaron que debería hacerse en la próxima gestión. En este marco, llamó la atención en la última sesión de Diputados la no aprobación sobre tablas, como se había planteado inicialmente, de la renuncia de Isaac Abecasis a la Presidencia del Tribunal de Cuentas. En cambio, el asunto fue enviado a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para su estudio, para cuyo despacho no hay fecha. Es decir, que la vacante no se dará inmediatamente sino que se hará esperar y no se conoce cuánto tiempo.