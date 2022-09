Un abogado de Cristina amenazó fiscales: "Van a terminar...

Tras la repercusión de sus declaraciones, Dalbón se apuró a aclarar que “no es ninguna amenaza”, pero insistió que a ver la “clase magistral del colega Beraldi”, quien defiende a Cristina en esta causa, “sentí lástima por los fiscales Luciani y Mola porque no van a terminar bien", como "una consecuencia de su actuar".

Luego siguió analizando lo actuado en la segunda jornada de alegatos de la defensa de la vicepresidenta. “"Lo que hizo Beraldi mostrar la verdad con pruebas. Es decir, la mentira, como dijo Cristina en su Twitter, de Luciani y de Mola con una altura jurídica y buenos modales. Los está sacando de la Justicia argentina a estos dos fiscales que cuando termine el juicio van a perder sus cargos porque inventar una causa, pedir pena para condenar inocentes es un delito".

Dalbón no se permitió el pálpito con respecto al desenlace del proceso contra Cristina Kirchner, porque "al no tener un Estado de Derecho concreto en Comodoro Py, sino un comercio, es muy difícil saber cómo va a salir una causa. Cuando uno va con el derecho como fue Beraldi deberían absolver a Cristina y a todos los imputados en la causa, pero estamos por fuera del Estado de Derecho, con un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria cuando el fiscal agregó pruebas. Cuando agregan algo, ante la duda deben estar con el imputado no con la fiscalía".

Por último, confirmó que iniciará una demanda contra el humorista NIK, que caricaturizó a Cristina como la dueña de un perro al que lleva con una correa, y el perro era Alberto Fernández. El texto hacía referencia al atentado contra CFK.

7722-17.jpg

"Hablé con (la senadora) Juliana Di Tullio y lo voy a demandar. No podemos permitir que sea un chiste el atentado terrorista que sufrió Cristina y que minimicen eso ridiculizando a la víctima, revictimizándola, y tomándole el pelo al presidente. Se está naturalizando que cualquiera pueda tomarle el pelo al presidente y a la vice", apuntó.