Último tramo en la Legislatura de San Juan, con sesiones todos los jueves: ¿tratarán el presupuesto?

"Tenemos una agenda muy cargada. Me hace pensar que vamos a tener sesiones casi todas las semanas", anunció el vicegobernador Roberto Gattoni sobre el funcionamiento de la Cámara de Diputados local en el tramo final del periodo ordinario y en la previa al recambio de legisladores que se dará el 10 de diciembre. Esto varía del movimiento habitual de la Legislatura, dado que hace unos años durante la gestión del actual vicegobernador se decidió que no se reunirían todos los jueves sino cuando lo consideren necesario. En la práctica, esto se traduce en dos sesiones por mes promedio, la mitad comparada con etapas anteriores.

Un tema clave es la ley de presupuesto, que suele ser aprobada en diciembre durante el periodo extraordinario. Para este mes no se espera que sea considerada ya que el uñaquismo espera que sea confeccionado y supervisado por el orreguismo. "No creo que el presupuesto, por lo que venimos conversando con la ministra de Hacienda, creo que el presupuesto va a quedar para la próxima Cámara y que va a ser enviado por el Poder Ejecutivo entrante. Cosa que me parecería razonable que tenga su propio presupuesto", dijo el vicegobernador en rueda de prensa.

Gattoni dijo que "van a ir viendo" con qué frecuencia sesionar, en lo que queda de noviembre que es el periodo ordinario. "Vamos a trabajar con los presidentes del bloque y vamos a ir definiendo semana a semana. La idea era tener todas las semanas", dijo. No obstante, habló de cierta interferencia en este plan que pudiera darse por las elecciones presidenciales de segunda vuelta: "es probable que el jueves 16, atento que hay cierta de campaña ese día, que hay actos partidarios por ahí, no tengamos sesión y dejamos para el 23 y 30, pero bueno, puede ser que acordemos tener sesión el día 16", afirmó.

También analizó Gattoni cómo va la transición con su sucesor, Fabián Martín. "Tenemos un diálogo permanente, nos estamos poniendo de acuerdo. Cada vez vamos ajustando cuestiones más protocolares, como las funciones, fechas de horario, mecanismos. Así que estamos trabajando muy bien", destacó el vicegobernador.

El temario de este jueves

La Cámara de Diputados celebrará este jueves 9 de noviembre, a partir de las 9.30 horas, la Décima Sesión del período ordinario, en la que decidirá si otorga acuerdo a la modificación de las leyes Nº 1851-O Código Procesal Penal; la N° 1993-O Sistema Procesal Penal de la provincia; y la Nº 941-R - Código de Faltas de la provincia. Además, el cuerpo parlamentario pondrá a consideración las renuncias a los cargos de vicepresidente y de vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia.

Por otro lado, abordará cuatro proyectos de Ley que proponen declarar como bienes integrantes del Patrimonio Cultural al “Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson- Ex Casino Provincial”; el “Banco de Germoplasma Nacional de Olivo; la tumba donde yace Don Eusebio de Jesús Dojorti "Buenaventura Luna" y por último, el edificio Legislativo.

También tratará un proyecto de Ley que dispone la donación de un inmueble, ubicado en Santa Lucía, a favor de la entidad denominada "Asociación Civil Club Atlético Minero"; y otro, que propone la adhesión a la Ley Nacional denominada Lucio Dupuy.

Para finalizar, tratará dos proyectos de Resolución que buscan declara de interés el "Festival de Tango San Juan" y las jornadas del II Congreso Provincial de Seguridad e Higiene en el Trabajo.