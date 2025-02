Túnel de Zonda: cerca del OK del BID que destrabará la obra de la nueva joya turística de San Juan

En el Ministerio de Infraestructura de San Juan acaban de recibir una importante noticia para poder retomar la obra del Túnel de Zonda , que se perfila como la nueva joya turística provincial. Se trata de la esperada confirmación desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que le comunicó a la gestión de Marcelo Orrego que ya tiene en sus manos y en estudio la No Objeción al Fondo Fiduciario que falta para la nueva conformación del grupo de empresas que manejará la construcción. Ahora solo queda la aprobación para reiniciar los trabajos.

"Hemos recibido esta mañana la confirmación. Justamente estoy en contacto con la gente de Nación y me dijeron que el BID ya tiene la No Objeción del Fondo Fiduciario que faltaba para la nueva conformación de la UTE. Hoy lo ha recibido el BID y me llamaron que ya lo están analizando", aseguró este lunes el ministro de Infraestructura local, Fernando Perea en diálogo con AM1020.