Tres sanjuaninos en pugna y un cargo bien pagado y clave que quedó en el freezer

Los actuales miembros del directorio del EPRE, el presidente Oscar Trad (derecha) y Roberto Ferrero, que es vicepresidente y fue quien dejó vacante el cargo de vocal cuyo concurso quedó en stand by.

Hace más de dos años que está vacante el cargo de vocal del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) , que es parte del directorio del organismo que se encarga de controlar a las empresas que distribuyen el servicio energético en San Juan -como son Naturgy (ex Energía San Juan) y DECSA (en Caucete)- y de definir las tarifas que los sanjuaninos pagan por la luz, entre otras cuestiones. Y si bien se avanzó con el concurso para cubrir este puesto estratégico y bien rentado, llegando a definirse la terna de ingenieros para la instancia final, el proceso quedó en stand by desde diciembre de 2023. La decisión de reactivarlo es eminentemente política.

image.png Juan Carlos Caparrós, Carlos Rollán y Antonio Soler, los ternados para vocal del EPRE.

Hasta ahí se sabe oficialmente sobre este proceso, congelado desde hace ya 8 meses, cuando quedó al borde de ser definido por la anterior gestión. Las normas dictan que la terna es elevada al gobernador de turno para que defina cuál ternado queda en el cargo, y esa nominación va a la Cámara de Diputados de San Juan para ser ratificada. Al primer mandatario provincial le llegan los ternados con orden de mérito pero no es para él vinculante.

A esta altura las lecturas que se hacen en torno a este concurso es que el orreguismo decidió no avanzar nunca o al menos posponerlo, debido a que la terna la conforman tres eximios profesionales con irreprochables currículums pero con fuerte historia en el PJ. En el orden de mérito resuelto en diciembre resultó primero Caparrós, que venía de dejar la presidencia de EPSE entre otros encumbrados cargos que ejerció, seguido por Rollán que estuvo hasta diciembre como secretario de Obras provincial; y, en tercer lugar, Antonio Soler que fue titular de Recursos Energéticos.

En este marco, es una intriga qué desenlace tendrá este concurso, ya que tras el recambio de Gobierno, se convirtió en un tema de competencia tanto del ministro de Infraestructura Fernando Perea como del gobernador Marcelo Orrego, y es de ellos la decisión de continuar el concurso o no. En el Ministerio se manejan con cautela y no hablan sobre el asunto.

Sí durante estos largos meses hubo averiguaciones por parte de los concursantes, que se encontraron con que no hay movimientos del expediente y ninguna novedad sobre si quedó anulado. De ser así, se espera al menos una comunicación hacia los ternados informándoles que ya no están en carrera para nada, pero no ha pasado, según dijeron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN.

Este concurso viene marcado de postergaciones. El primer llamado se hizo en septiembre de 2023 y hubo 11 anotados, pero se decidió dejar sin efecto por errores en las presentaciones de la mayoría de los concursantes que no dejaron opción de elegir terna. Fue relanzado en noviembre y hubo 9 inscriptos que son los que compitieron en el proceso en cuestión.

Este llamado se da para cubrir la vacante que se disparó luego de que el histórico presidente de la entidad, Jorge Rivera Prudencio, fue echado por Sergio Uñac en diciembre de 2020, tras un incidente con un periodista. Así, mediante sendos mismos mecanismos concursales, ascendieron quien era vice, Oscar Trad, a presidente; y quien era vocal, Roberto Ferrero, a vicepresidente. El cargo en juego ahora es el que dejó libre este último, en junio de 2022.