Tremenda chicana de Sergio Berni a Aníbal Fernández: "Cómo me alegra...

fuego amigo La paz entre Berni y Aníbal Fernández no duró nada: mirá qué se dijeron

Causa droga adulterada El cruce no para: durísima critica de Sergio Berni a Aníbal Fernández

Ni David Copperfield tiene la capacidad de destruir todo en tan poco tiempo. Ese poder mágico es envidiado hasta por el mago sin dientes, felicitaciones !!!@FernandezAnibal https://t.co/cNxT4EHWkd — Sergio Berni (@SergioBerniArg) July 14, 2022

Conociendo a los protagonistas del entredicho es de suponer que, como se dice, el vuelto no será en caramelos. No es la primera vez que se cruzan, y no será la última.

Continuará.