Tras quedar en la mira del Tribunal de Cuentas, Baistrocchi disparó duro contra Uñac y habló de "persecución política"

El ex intendente de la Capital y líder del espacio Hacemos San Juan , Emilio Baistrocchi , salió con los tapones de punta a defenderse después de que un dictamen interno del Tribunal de Cuentas planteara posibles irregularidades durante la gestión del peronista en la Municipalidad. Para él, se trata de una persecución política, pergeñada por Sergio Uñac, con quien está enfrentado políticamente dentro del PJ. Es que el presidente del organismo que lo cuestiona al ex jefe comunal es Pablo García Nieto , alfil uñaquista.

"Es un instrumento de persecución y también de impunidad que se le genera para los tipos que hicieron las cosas mal y ya se fueron. Yo tengo 8 años de secretario legislativo, 4 de ministro y 3 de intendente con todas las cuentas impecables y aprobadas y justo ahora que me pongo en contra del Sergio, que abro el partido, estos locos me ponen eso", lanzó Baistrocchi, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN.

El dictamen fue elaborado por una fiscal del Tribunal de Cuentas que al analizar la cuenta general del ejercicio 2023 de la Municipalidad de la Capital, encontró que podría haber irregularidades en la rescisión del contrato con una empresa de recolección de residuos y en torno a la obra del Parque De Los Abrazos, entre otras.

Si bien dijo que todavía no vio el dictamen, Baistrocchi expresó que "me han dicho que es algo completamente inconsistente". A la par, comentó que "ya el solo hecho que te saquen en una tapa de diario te indispone y sobre todo te indispone ante los que no saben".

Se quejó incluso por la situación en la que se haya para defenderse. "Da mucha tela para cortar porque hay todo. A María Inés Coll, que es la fiscal, la pusieron el año pasado en la cuenta de Capital porque antes había unos fiscales que estaban hace 15 años y justo ahora la vienen a cambiar. Es prima de Martín Fontiveros que es el fiscal que no va a ver nada de la cuenta Secretaría General de la Gobernación donde están los 14 millones de dólares, estos que nunca aparecieron, que a la vez es primo de Pablo García Nieto y que a la vez si en el Tribunal de Cuentas te dan por la cabeza tenés que apelar directamente a la Corte (de Justicia) que está la hermana del Pablo García Nieto. Y si tenés que pedirle a alguien que te defienda tenés que ir a la Defensoría del Pueblo o llamar al Chapulín Colorado", dijo en tono sarcástico (la Defensora del Pueblo es la peronista Florencia Peñaloza, puesta en el cargo por el uñaquismo).

"Es tragicómico pero por ahí la gente que se ha quedado con el Sergio se caracteriza por dos cosas. Primero por la obsecuencia. Y segundo, porque en su gran mayoría son unos burros. Así que no me cabe duda que lo que hay en el Tribunal de Cuentas debe ser inventado", remarcó Baistrocchi.

Según el dirigente, que en 2024 armó su propio espacio político con referencia en el cordobés Schiaretti, "yo en esto tengo absoluta tranquilidad".

Además, en lo que considera un ardid político del uñaquismo, Baistrocchi sostuvo que le parece "muy sugestivo" que las dos personas contra las que apuntó recientemente el Tribunal sean él y el chimbero Fabián Gramajo. "Gramajo fue el primer tipo que se dio vuelta al Sergio. Ahora vienen contra mí luego de haber hecho declaraciones de que el PJ es un cabaret, que lo es", afirmó el ex intendente capitalino.

"Toda esta cuestión tiene una connotación netamente política y es un aparato que ha quedado montado, un aparato de impunidad para todos los que hicieron las cosas mal y de persecución para los que queremos tratar de hacer algo diferente o nos oponemos a eso que se generó en ese momento", aseveró.

"La verdad que yo lo desconozco al Sergio, el tipo que es hoy no es lo que era antes, un tipo que está completamente quebrado con un círculo que es pernicioso, pero desgraciadamente antes de irse ha dejado copadas y cooptadas todas las estructuras de control del Gobierno, llámese Justicia donde tiene a sus amigos, Tribunal de Cuentas donde tiene a su mejor amigo, AFIP donde tiene parientes, Justicia Federal donde tiene parientes, pero no hay que tenerle miedo, acá hay que hay que meterle para adelante", aseveró.

Además, finalizó "creo que quienes terminan siendo miedosos de esta cuestión y como hay muchos que lo son y no se animan porque creen que el Sergio los va a pasar por arriba, creo que es tan obsceno lo que pasa en la provincia de San Juan, que esto en algún momento se le tiene que correr el velo ese, y es para lo que vamos a trabajar".

El dictamen no es algo definitivo, pero aclara que "no exime de responsabilidad a los funcionarios municipales del perjuicio fiscal que podrían incurrir por la falta de devolución de los fondos pagados en exceso". Dentro del organismo de control, este documento será analizado en Asesoría Letrada, luego pasará a revisión del vocal de Tribunal que tenga a su cargo la cuenta de la Municipalidad de la Capital y ascenderlo al plenario para que los cinco miembros del Tribunal de Cuentas voten para formalizar los cargos contra el ex intendente si lo consideran aceptable.

Armado baistrocchista

El 10 de mayo de 2024 dio el puntapié inicial y formal para un reingreso a la vida política de San Juan tras la derrota del 2023, cuando no logró la reelección y la comuna quedó en manos de la orreguista Susana Laciar. El abogado capitalino generó un andamiaje a través de la estructura nacional del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y lanzó la Fundación Hacemos por San Juan, bajada del sello Hacemos por Nuestro País que encabezan Juan Schiaretti y su esposa, la sanjuanina y senadora por Córdoba Alejandra Vigo.

Antes, Baistrocchi había pegado el portazo en el PJ local, que entonces presidía Sergio Uñac, a quién le endilgó el fracaso político del peronismo local. Además, definió romper el bloque Justicialista en la Capital, que estaba integrado por tres concejales que ingresaron por su lista: Horacio Lucero, Beatriz Muñoz y Ariel Palma.

Baistrocchi no niega sus aspiraciones a competir para diputado nacional este año. En 2024 empezó a recorrer la provincia en busca de dirigentes que tengan "sed de revancha", que puedan dar el salto a Hacemos por San Juan.

Qué es el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas Provincial tiene como misión ejercer el mandato Constitucional del Control Público Externo a través de la Fiscalización y Pronunciamiento sobre la legitimidad de la Percepción e Inversión de los Fondos Públicos administrados por los obligados a rendir cuentas, según lo previsto por el art. 256 de la Constitución Provincial, y la prevención de irregularidades de conformidad con la normativa vigente, teniendo en consideración de interés general. Esto se traduce en la revisión de las cuentas de todos los organismos que componen el sistema público, pudiendo impartir sanciones a los que considere en falta, como por ejemplo imponer el pago a un funcionario de su propio bolsillo para subsanar una irregularidad.

Al Tribunal de Cuentas de San Juan lo integran el uñaquista Pablo García Nieto (Presidente), el giojista Elio Frack (Vicepresidente), el uñaquista Juan Flores (Titular Vocalía I), el bloquista disidente Enrique Conti (Titular Vocalía II) y el bloquista Daniel Pérez Celedón ( (Titular Vocalía III).

Los miembros del Tribunal de Cuentas son elegidos de diferente manera. El Presidente, el Vicepresidente, y uno de los Vocales por la Cámara de Diputados son a propuesta del Poder Ejecutivo, conservando sus cargos mientras dure su buena conducta y cumplan las obligaciones legales. Por su parte, los dos Vocales restantes, son elegidos por la Cámara de Diputados a propuesta de uno por cada bloque de los partidos que hubieran obtenido representación en ese cuerpo en orden subsiguiente al partido mayoritario, durando en sus cargos el mismo período que los diputados.