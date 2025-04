Tras los desalojos, cuáles son los planes de la Municipalidad de la Capital para manejar venta callejera y carritos de comida

La Municipalidad con apoyo de la Justicia de Faltas Municipal y la Policía Provincial realizó operativos en las últimas semanas para sacar a vendedores tipo "manteros" y con stands que solían ocupar la Plaza España , carritos pancheros sobre calle San Luis y cafeteros en el Centro Cívico. A esto se sumó que no dejaron instalarse a la tradicional feria que organiza la Asociación Amas de Casa del País en Plaza Laprida. El argumento oficial es que no está permitido el uso de espacio público para ese tipo de actividades.

En rueda de prensa, los concejales oficialistas Mariano Domínguez, que preside la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en la que se debaten los tres proyectos, y Elio Martos, que preside el Concejo Deliberante, dieron algunos detalles sobre a qué se apunta con estas iniciativas.

"No es que el Ejecutivo esté tomando el guante, porque toda esta situación que se ha dado en el Parque y demás es algo que ya se venía trabajando durante el año anterior, de hecho los proyectos fueron enviados en diciembre. Han adquirido un punto álgido este año, por eso ha tomado mayor estado público. Pero esto es una situación que el Ejecutivo lo ha venido trabajando y ha venido buscando procurar desde las herramientas que tiene, alguna solución, y pidiendo al Legislativo nuevas soluciones", dijo Martos.

"Está en comisión y estamos escuchando todas las partes, por eso sería un poco irresponsable dar una fecha, más sabiendo que vienen dos feriados en el medio, pero independientemente de esa circunstancia estamos dedicados de lleno como Concejo Deliberante y más dentro de la comisión, que es el seno del tratamiento, para poder sacarla con la mayor celeridad porque esto es a instancia de la Intendente, la doctora Susana Laciar, quien nos está empujando para sacar esto lo antes posible", agregó el presidente del Concejo.

Habilitaciones comerciales

La nueva normativa contempla todo el arco comercial de quien quiera ejercer el comercio de manera legal en la Capital de San Juan. No en espacios públicos. La habilitación está apuntada al comerciante legal, al que está a derecho porque ha cumplido con toda la reglamentación municipal. Y no se permitirá que vuelvan ni ahora ni con la nueva ordenanza esta modalidad de venta en puestos callejeros.

"Debe diferenciarse lo que es el comercio más común que uno interpreta, que es aquel que tiene un espacio físico privado, de aquellos que ejercen el comercio en espacios públicos. Comercio en espacios públicos hace más de 10 años que está prohibido, salvo que exista un permiso específico, dentro del Código de Faltas de Capital. Ese comercio, el caso de los manteros, no está permitido. No quiere decir que en el futuro haya una ordenanza que lo pueda permitir. Lo cierto es que hoy no está permitido y no hay ninguna ordenanza ni voluntad de que esto se permita en los espacios públicos. Porque se considera que los espacios públicos son para el disfrute de los ciudadanos", precisó Domínguez.

Agregó que "hemos tenido noticias de que se están ordenando para conseguir un espacio privado para poder ejercer dentro del espacio privado. Todas estas personas que válidamente quieren ejercer un comercio y que se les tiene que contemplar porque hay una necesidad también económica de llevar adelante".

Y aseguró que "todo aquel que quiera realizar un comercio válido, se lo va a acompañar desde el municipio. El municipio desea que esto surja. Hoy día eso está regulado y está prohibido en espacios públicos".

Por otro lado, el concejal destacó que "hay un concepto que es el de emprendedor y otro que es el de artesano, que en esos casos si no hay norma que lo regule, ahí sí se está trabajando en alguna norma. Todavía no existe un proyecto formal enviado del Ejecutivo, pero entiendo que se está pensando y se está estudiando".

Esas ferias de "emprendedores", dijo el edil, "tienen una regulación precaria, pero tienen una regulación y hay que mejorarla, por supuesto. Hay que ver bien qué definimos como concepto de emprendedor. No es lo mismo el emprendedor que la reventa. La reventa y hay una situación que eso es justamente objeto de la reglamentación y de la ordenanza".

¿Qué es lo que se va a considerar un emprendedor? "Eso es algo que se tiene que definir eventualmente. No lo sé, habría que ver el caso particular", afirmó.

¿Sobre qué se actualizará la norma entonces? "La ordenanza de habilitaciones comerciales es para el comercio regular. En Capital tenemos más de 7.500 comercios. Se busca esa regulación para que, tanto la rehabilitación, la renovación de las habilitaciones, como aquellos que quieran colocar un nuevo comercio, lo puedan hacer de una forma más eficaz, más rápida", informó el concejal.

¿Y eso qué quiere decir? "La idea, en términos generales, hay que esperar cómo termina la ordenanza, por supuesto, cómo es el producto finalizado, porque está en tratamiento. Pero en términos generales, la idea es que vayamos a una despapelización del trámite y al uso de una ventana única a los efectos municipales".

Embed - El Concejo Deliberante de cCapital explica el abordaje de comerciantes y carros de comida en el Parque de Mayo | By Tiempo de San Juan

Carros gastronómicos

"En cuanto esté la ordenanza va a haber un registro y va a haber algunas condiciones. A ellos los vamos a invitar desde el Concejo Deliberante para que puedan venir y expresar sus opiniones. De hecho, a las Cámaras ya las hemos invitado y ahora nos toca invitar a las reuniones de comisión a los representantes de carros astronómicos en términos genéricos", aseguró Domínguez.

Desde el Concejo Deliberante, remarcó el concejal, se van a establecer son parámetros para que el Ejecutivo se guíe. "Ya el lugar específico, cómo se accede a ese lugar específico, si es en convenio con provincia o no, una vez que esté la normativa, la ordenanza, el ejecutivo va a ver y determinar cuáles serán los espacios".

Sobre que requisitos impondrán, informó que "tenemos que ver cuáles son los definitivos. Que, evidentemente, se tenga en cuenta la salubridad del ejercicio, que haya un control bromatológico sobre esto, que haya un control también sobre el espacio público, es decir, el uso y el tránsito de las veredas, el uso y el tránsito de las calles, y que, de alguna manera, también exista una proyección acerca de la disposición de los residuos que producen, para evitar focos de infección".

Agregó que "no sé si ustedes han visto el video que ha circulado sobre las ratas, los ratones que había una vez que se sacaron los carros. Estas son situaciones que el municipio tiene que controlar y son los parámetros que va a contemplar la ordenanza. Los lugares específicos, cumpliendo estos parámetros, van a estar determinados por el Ejecutivo".

Para esta actividad con carros gastronómicos, hay una normativa de 2008, que no contempla lo que es el carro gastronómico en general sino únicamente los puestitos pancheros y los choripaneros. Pero esa ordenanza "es bastante vieja, nunca se aplicó, nunca se reglamentó", dijo el edil.

Los concejales destacaron que se quiere preservar los puestos de trabajo. "Por supuesto algo que hay una consideración social al respecto. En la medida en que se pueda incorporar y encuadrar en la ley, se los va a acompañar".

Kioscos municipales

Se busca regular a los kioscos que dependen de la Municipalidad, por ejemplo los de las plazas, no los kioscos privados. Es un proyecto que no tiene tanta urgencia como los otros dos.

"Es un cambio de la reglamentación. Tenemos que hacer un relevamiento, hay varios que están desocupados, algunos están en ruina, que se está pidiendo. Tenemos, de hecho, un par de expedientes para que el Ejecutivo solicita la demolición, no están inhabitables. Se está terminando de hacer un relevamiento y se está actualizando", informó Domínguez.