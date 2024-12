Tras la maratónica paritaria, descontento en los gremios y el mensaje del Gobierno: "Es el máximo esfuerzo"

Tras una ardua negociación de casi 11 horas, los gremios docentes se llevaron una propuesta salarial mejorada de la segunda reunión paritaria, correspondiente a diciembre y enero, que deberán consultar con sus afiliados si aceptan o rechazan. Este martes, la ministra de Educación, Silvia Fuentes , dijo que es lo máximo que puede ofrecer el Gobierno de San Juan y dio a entender que si no se acepta la oferta, de todas maneras se aplicarán estas novedades en el pago de sueldos.

Ante la consulta de "si no aceptan los gremios la propuesta, ¿se liquidan sueldos con la última oferta, la funcionaria respondió que "sí, es un poco lo que se les ha explicado a los gremios en el día de ayer". A la par, en diálogo con Radio Sarmiento, analizó que se va a dar la tercera reunión, más precisamente el 12 de diciembre próximo y que "nosotros vamos a recepcionar y vamos a escuchar. Nosotros siempre hemos tenido esa predisposición, lo vamos a seguir haciendo, pero es lo que el Ministro de Hacienda les aseguró en el día de ayer, varias veces en el trayecto del día: no hay más dinero, no tengo forma de hacerlo".