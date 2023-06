Tras el triunfo en Córdoba, Juan Schiaretti se lanzó por la presidencia con una "carta a los argentinos"

https://twitter.com/JSchiaretti/status/1673705938123911168 CARTA A LOS ARGENTINOS pic.twitter.com/52B6JKhdtp — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) June 27, 2023

"Ante semejante escenario de descomposición, tenemos la obligación moral y política de actuar. Las horas más oscuras de una Nación son las que más liderazgo y compromiso demandan de su dirigencia política. Soy de los que creen que las crisis no son una excusa, son una interpelación", sostuvo al principio del texto.

"Por ello, quiero convocarlos a una causa patriótica y federal. O nos levantamos y construimos una Argentina a la altura de nuestra historia y nuestras aspiraciones, o la Argentina de nuestros hijos y nietos será una pesadilla de la que ya no podremos despertar. En este marco, he decidido ser candidato a Presidente de la Nación", sostuvo, luego de la polémica por su posible incorporación a Juntos por el Cambio, que avaló Horacio Rodríguez Larreta, pero lograron ponerla en suspenso sus rivales internos, Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

También, Scharetti sostuvo que "la salida no es ni puede ser profundizar esta lógica del antagonismo", ni "los extremismos", que -advirtió- sólo pueden conducir "a más crisis y más destrucción de capital económico, social y humano del país".

"No quiero ser el Presidente de una nueva facción o de una nueva frustración. No vengo a proponerles una interna más. Vengo a proponerles un gobierno. No vengo a proponerles una nueva discordia sobre nuestra historia. Vengo a proponerles un futuro. Quiero ser enfático. No puedo solo", agregó.

"Mi carta es un llamamiento nacional y federal. Estoy convencido que somos la inmensa mayoría los que queremos una Argentina normal. Estoy convencido que podemos unirnos a partir de un nuevo espíritu que funde una época basada en los valores del mérito, la paz, la austeridad, el trabajo, la producción y el federalismo. Estoy convencido de que es tiempo de dejar de hablar y hacer. Tenemos una gran oportunidad. Ser capaces de construir, en paz y en unidad, el país que nos merecemos", finalizó.