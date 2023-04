Tras el 7.7% de inflación, Sergio Massa saldría a endeudarse por más de 1000 millones de dólares

El dato de la inflación de marzo que publicó hoy el INDEC, el 7.7%, provocó una serie de decisiones de la que, a las pocas horas ya se conoció la primera. Según la especialista en Mercados emergentes que trabaja para Reuters, Jorgelina do Rio , el ministro de Economía Sergio Massa habría cambiado la hoja de ruta del ministerio de Economía y decidiría salir a colocar dos bonos por 1.200 millones de dólares.

La periodista, en un hilo de twitter, señaló que “Argentina busca emitir hasta 1.200 millones de dólares en bonos respaldados por el Banco Mundial, CAF”.

Los bonos serían de “600 millones de dólares cada uno, cada uno con garantías separadas del Banco Mundial y la CAF”.

“La operación se realizaría en las próximas semanas, garantizaría el 60% de la emisión y las notas tendrían un vencimiento máximo de cinco años”, agregó la reportera.

Do Río advirtió que “el Banco Mundial y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios”, y condicionó el informe, ya que “aún no hay seguridad de que se emitirán los bonos”.

“Los bonos recientemente reestructurados de Argentina se negocian en el área de 30 centavos por dólar”, completó.

A este endeudamiento, hay que sumarle los 300 millones de dólares que se anunciaron hoy se tomarán del Banco Mundial, y que estarán dispuestos para financiar el aumento del 42% de las Becas Progresar; y 500 millones de dólares del Fondo Saudita para el Desarrollo, destinados a financiar obras de infraestructura y engrosar las reservas del Banco Central de la República Argentina.