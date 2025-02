Terminó el misterio: Uñac votó a favor de la suspensión de las PASO con otros peronistas y el PRO

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sergiounac/status/1892715832012374086&partner=&hide_thread=false Convencido que el sistema de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) representa un alto costo y un desgaste innecesario para la ciudadanía de todo el país, hoy en el @SenadoArgentina voté a favor de su suspensión. Confío en que este será un primer paso hacia la… pic.twitter.com/Ht11DUsxZK — Sergio Uñac (@sergiounac) February 20, 2025

El sentido del voto del senador, uno de los accionistas mayoritarios del Partido Justicialista loca, era muy esperado por el propio espacio que lidera. Cabe recordar que, en un principio, los diputados del uñaquismo -Fabiola Aubone, Jorge Chica y Walberto Allende- se abstuvieron de votar el proyecto de La Libertad Avanza. La decisión de los legisladores generó una reacción inmediata de Uñac, que lanzó en redes sociales una crítica a Juntos por el Cambio, que funcionó como un boomerang, pues dejó expuesta la contradicción entre su discurso y el de sus diputados.

"En San Juan fuimos pioneros en la eliminación de las PASO, allá por 2022, convencidos de que eran una instancia que solo generaba gasto, y que ese dinero podía invertirse en más obras para las familias de la provincia", publicó, el 6 de febrero, en X. Sucedió ni bien los legisladores del uñaquismo votaron en contra.

El tweet los dejó en off side y provocó malestar en los diputados que deslizaron, off the record, que el exgobernador fue "inoportuno" por hacer público su pensamiento tan rápidamente. "Tendría que haberse quedado sin opinar y esperar en el Senado", dijeron. Además, le valió la crítica del sector de José Luis Gioja. El diputado provincial Mario Herrero lamentó que "el senador se vanaglorie de semejante torpeza política e institucional" como fue la eliminación de las PASO en San Juan y el cambio del Código Electoral a una ley de lemas.

Fiel a su costumbre, Uñac ni siquiera se dio por aludido. Pero luego ocurrió una situación similar en el debate de Ficha Limpia en Diputados. Aubone y Chica votaron en contra. Mientras que Allende sencillamente no estuvo. No obstante, San Juan cuenta con la ley desde julio del 2022 por propuesta del bloquista Andrés Chanampa y el acompañamiento del bloque Justicialista. Es decir, los diputados uñaquistas votaron en contra de la iniciativa que tiene el mismo espíritu de la ley sanjuanina que, en ese momento, Uñac apoyó.

Al otro día llegó una reprimenda del presidente del PJ San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano. Ante la consulta de los periodistas, el timonel de la estructura peronista manifestó disconformidad con el sentido del voto de los diputados que, al igual que él, responden al sector del senador Uñac. "Habría que preguntarles a ellos, no he hablado con ellos. Yo creo que las decisiones particulares que se han tomado las vamos a discutir", dijo, en evidente alusión a que la decisión no fue consensuada con las autoridades partidarias.

En ese sentido, agregó: "Creo que deberían haber apoyado. La sociedad está pidiendo cosas diferentes, está pidiendo Ficha Limpia, que seamos claros. Quienes llevamos años en política ha sido muy importante ver lo que nosotros hemos hecho".

Otro capítulo merece la ausencia de Giménez en el recinto del Senado este jueves. La senadora que responde a La Cámpora pegó el faltazo. Sorprendió. En la previa, se especulaba con un voto en contra. Sin embargo, todo indica que Cristina Kirchner dio libertad de acción y la sanjuanina decidió no estar en la decisión.