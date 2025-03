Tensión por el reclamo de choferes de la Red Tulum: Gobierno habla de multas a las empresas si no hay servicio de colectivos

Este lunes a medianoche vence la tregua de los choferes de colectivos nucleados en UTA que buscan que se les paguen en la provincia mejoras acordadas a nivel nacional. Y vienen de cumplir una retención de servicios pese a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo . Ahora no descartan nuevas medidas. La tensión va en aumento. Ahora el Gobierno de San Juan dijo que son las empresas las que deben garantizar el servicio de colectivos y que si no se da como corresponde, correrán multas. Los empresarios agrupados en ATAP dicen que no pueden pagar las diferencias salariales y que necesitan ayuda estatal, pero oficialmente no hay hasta el momento ningún auxilio definido y menos un aumento del boleto, según confirmó este lunes el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina.

El gremio está encaminado a seguir con la protesta. El referente de UTA San Juan, Héctor Maldonado, informó este lunes a TIEMPO DE SAN JUAN que se les pagó el sueldo de febrero con la escala anterior a la mejora salarial pactada a nivel nacional y, por ende, "ya son dos los incumplimientos: deuda de noviembre y pago de sueldos no respetando la escala vigente". Así, dijo que las decisiones las prevén tomar sobre la noche del lunes y comunicadas.

En este marco, todo hace suponer que se profundizarán las medidas y esto repercutirá en el servicio de colectivos de la Red Tulum. Molina advirtió que "las empresas deben garantizar el servicio. Estamos a la espera. Y si no, se aplicarán las sanciones correspondientes. En el caso de la Secretaría de Transportes, nosotros no sancionamos a los conductores, sancionamos a las empresas. Nosotros vamos teniendo los informes del servicio, si no se cumplió de manera correcta, y bueno, el equipo de Legales trabajará en cuál es la sanción correspondiente".

En el caso de los choferes agremiados en UTA, el subsecretario de Trabajo Provincial, Franco Marchese, afirmó la semana pasada que estaban a la espera de un informe pormenorizado sobre el alcance de la medida de fuerza que inició el sábado primero de marzo y se extendió hasta el martes 4 de marzo, con el detalle que les pasara Tránsito y Transporte.

Adelantó Marchese que de acuerdo a lo que indica la ley, no obedecer a una conciliación obligatoria representa una falta grave. “La ley establece que la multa debe ser de acuerdo al alcance de la medida. Al ser una falta grave, la multa va desde el 50% del sueldo mínimo vital y móvil hasta un 2000% sobre ese valor. Hay que ver si se llega aplicar el máximo. La verdad que sería una multa bastante cuantiosa. La multa es al gremio, porque ellos incumplieron con la conciliación”, aseguró.

¿Aumento del precio del boleto?

Mientras los empresarios vienen diciendo que necesitan de un salvataje del Gobierno, con más subsidio o que se aplique un aumento del boleto para poder pagar la suba a los choferes, Molina ratificó en diálogo con Radio Sarmiento que no hay nada definido "por el momento".

"No hay ningún cambio de variable establecido", remarcó el funcionario. En rueda de prensa, afirmó que "el aumento del boleto, lo hemos dicho muchas veces, sale de acuerdo a una serie de variables que están establecidas en el pliego. Son creo que 18 variables. Moviéndose esas variables, uno las va tocando y va dando el precio final. No podemos soslayar que todavía vivimos un proceso inflacionario. Fue más fuerte el año pasado, viene decreciendo, pero todavía tenemos un proceso inflacionario. Entonces hay variables que cambian. Esperemos que esto siga a la baja como ha venido para que si desaparece la inflación, esta discusión tarifaria no la tengamos".