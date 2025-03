Luego del conflicto, UTA anunció que no hará paro, pero que continúa en estado de alerta

En el comunicado, la UTA destacó que, en un último gesto de parte de los trabajadores, se optó por no tomar medidas extremas inmediatas, con el objetivo de no afectar aún más a los usuarios del transporte público. Sin embargo, la organización dejó en claro que, si no se verifica el pago de los salarios y no se recibe una respuesta satisfactoria sobre la deuda de noviembre, las medidas gremiales serán comunicadas el próximo lunes, luego de la reunión de la Junta Ejecutiva y los cuerpos de Delegados.