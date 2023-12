¿Suspendido o cancelado? El gobierno no define el swap con China

“Del swap no tengo no tengo nada para decir, ni para confirmar ni para desmentir. Cuando lo tengamos lo informaremos. En principio no hay ninguna anomalía. Pero no hay detalles para informar”, contestó Adorni al ser consultado sobre la supuesta suspensión del swap.

En las últimas horas, diferentes medios periodísticos informaron que el Gobierno de China había pausado este mecanismo de cooperación, a la espera de señales por parte del gobierno argentino.

Versiones indicaban el enojo chino por lo que consideraron expresiones fuera de lugar de diana Mondino cuando, días atrás, en el transcurso de una reunión que apuntaba a recomponer relaciones luego de que Javier Milei anunciara la ruptura de relaciones con el gigante asiático por "comunista", la Canciller comenzó a hablar de la independencia de Taiwán, uno de los temas más delicados de la política exterior china.

El swap le permite al país evitar el uso de dólares en el comercio con quien es uno de sus principales socios comerciales. El mismo Milei le había pedido a Xi Jinping, en una carta, la renovación.

No obstante, las expresiones públicas del presidente, Javier Milei, cuestionando al gobierno de China interpuso ruido en la relación bilateral y dieron paso a las informaciones periodísticas sobre la respuesta del régimen de Xi Jiping.

El Gobierno de China no se expresó en forma oficial al respecto.

Cabe recordar que los contratos que formalizan este mecanismo de cooperación financiera son secretos y contienen cláusulas sobre condiciones y pago de intereses que no fueron dados a conocer.