Sólo en sueldos, el nuevo sistema de Justicia les cuesta a los sanjuaninos al menos $605 millones por mes

Guillermo De Sanctis, presidente de la Corte de Justicia, organismo responsable de las designaciones y de fijar los sueldos, que no entregó la información oficial

En ese contexto, resulta interesante saber cuánto les cuesta a los sanjuaninos el nuevo servicio de Justicia , que se sustenta con el presupuesto que depende y maneja -únicamente- la Corte de Justicia. La autoridad, de manera autárquica, es la que fija los salarios de igual modo que determina la creación de cargos e, incluso, cuando no son por concurso, define a discreción quiénes los ocupan.

Habitualmente, los sueldos están muy por encima de los salarios de la función pública; motivo por el cual siempre las posiciones en la justicia son tan apetecidas.

Frente al importante incremento de empleados y funcionarios judiciales que operarán para un óptimo desarrollo, Tiempo de San Juan se comunicó con las autoridades para tener el dato oficial sobre los costos que el cambio histórico implica y ninguna de ellas respondió con una cifra.

El secretario administrativo de la Corte, Javier Vera Frassinelli, evitó contestar la consulta de este diario, mientras que desde prensa del Poder Judicial tampoco ofrecieron una respuesta concreta. En la misma línea se mantuvo el secretario general del sindicato de los judiciales, Sebastián López, quien a pesar de no formar parte de los canales oficiales no quiso hacer ninguna declaración al respecto.

Si bien el Fiscal General, Eduardo Quattropani, indicó que dicha información es pública, admitió no tenerla. "Es la Corte quien fija los sueldos y los paga. El Ministerio Público Fiscal todavía no tiene autonomía", agregó quien ejerce como jefe de todos los fiscales. Además, sugirió verificar si esos datos no estaban publicados en la web del Poder Judicial; algo que este medio chequeó, pero en ninguna parte del sitio los encontró.

Pese al silencio de las fuentes oficiales, esa falta de información se puede calcular en base a la cantidad de personal y del salario que recibe por su prestación, cuyo número fue consignado por fuentes judiciales. Es por eso que, sólo en sueldos, el costo de la nueva Justicia sería de 605 millones de pesos por mes, como mínimo. Cabe destacar que los montos son estimativos.

Acorde detallaron las fuentes vinculadas a la Justicia, un fiscal de primera instancia recibe un sueldo en bruto de $4.000.000, mientras que un ayudante fiscal percibe $2.200.000. Por otro lado, un empleado que realiza tareas administrativas y técnicas cobra en promedio $800.000 y un profesional (médico, psicólogo, etc) ronda los $500.000 de salario.

A esos montos se agrega un 2% por año de antigüedad del título, por lo que cada abogado cobra un extra que representa sus años de carrera y depende de cada caso. Sin embargo, no dejan de ser sumas significativas.

Tampoco están tenidos en cuenta los defensores oficiales, que también forman parte de la órbita del Sistema Acusatorio; ni los ayudantes de defensores; ni asesores de menores. Tampoco están en los cálculos estimados de la contratación de inmuebles para que operen las reparticiones judiciales; ni el mobiliario ni la tecnología y demás gastos que realizan para desarrollar sus tareas.

El desglose, puesto por puesto

Fiscales

Según publicó Diario de Cuyo, en la actualidad hay 39 fiscales en el Ministerio Público y se espera que se incorporen otros 11 tras el llamado a concurso, por lo que habrá un total de 50 fiscales. Es por eso que, si se multiplican $4 millones que recibe cada fiscal por los 50 que finalmente cumplirán funciones en lo inmediato, la suma asciende a $200 millones.

Ayudantes fiscales

El medio también publicó que hoy trabajan 118 ayudantes fiscales para las UFIs y, por lo tanto, los mismos elevan el presupuesto, aproximadamente, a casi $260 millones.

Personal administrativo y técnico

Por su parte, se estima que los agentes administrativos y técnicos que desempeñan tareas son unos 150, por lo que sus salarios suponen en total de $120 millones.

Profesionales

Se calcula que unos 50 profesionales ejercen funciones dentro del Poder Judicial y trabajan para el Sistema Acusatorio, por tanto que el pago de sus salarios representa unos $25 millones.

Cambio de la estructura judicial

Si bien los primeros cambios iniciaron en 2017, cuando la Corte de Justicia implementó por primera vez el Sistema de Flagrancia durante la gestión de Sergio Uñac, cuya gobernación observó con buenos ojos la aplicación de la justicia exprés, las modificaciones más sustanciales se concretaron en el último tiempo con la incorporación del sistema mixto en la justicia sanjuanina.

Es que el Sistema Acusatorio tuvo su debut en 2021 y comenzó a regir al mismo tiempo que el sistema viejo. Por tal razón, en Tribunales convivían los juzgados de instrucción, los correccionales y las unidades fiscales que ganaron terreno y llegaron para quedarse. Delitos Especiales, ANIVI, CAVIG y Flagrancia, con una buena cantidad de personal, fueron las UFIs que formaron parte de la primera etapa de cambio.

Ahora que se aplica el Acusatorio en su totalidad y desaparecieron los juzgados, se crearon otras tres unidades fiscales: Delitos contra la propiedad, la UFI Genérica y Delitos Informáticos y Estafas. Es por eso que se hizo necesario ampliar el personal en el fuero penal, al punto que fuentes calificadas señalan que el mismo representa entre un 40% o un 45% del total de trabajadores que cumplen funciones en la justicia sanjuanina.