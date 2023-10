Sin vueltas: Para Alberto Fernández, Milei es un...

"La gente no es libre, no puede hacer lo que quiere; y cuando hacen lo que quieren, los matan. No hago tratos con comunistas”, había dicho el libertario.

"Hay algún loco que dice que no va a acordar ni negociar con X país cuando en verdad son esos países los que ayudan muchísimo a la Argentina", señaló Fernández, en obvia alusión a Milei, aunque sin mencionarlo.

"Hay que valorar dónde están los amigos que nos ayudan. Admito que hemos logrado con Xi Jinping un vínculo especial, singular, donde hemos ganado confianza entre nosotros. Ha respetado siempre a la Argentina y es el mismo respeto que guardo por él y por su país", agregó.

"Hemos construido un vínculo muy sólido con alguien que cree, como nosotros, que el mundo pasa por el multilateralismo y volver a recrear a las organizaciones internacionales que se crearon después de la segunda guerra mundial", completó.