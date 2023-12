Sin sanjuaninos, el Senado conformó siete comisiones y la Bicameral que revisará el DNU

En un acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques no kirchneristas, el Senado de la Nación ha puesto en marcha siete comisiones de cara a las sesiones extraordinarias que iniciarán el próximo 2 de enero. Sin embargo, un detalle llamativo ha acaparado la atención: por ahora hay ausencia de senadores sanjuaninos en estas comisiones. Durante la gestión 2019-2023: Rubén Uñac presidió la comisión de Minería y Roberto Basualdo la de Industria y Comercio. Ahora, ni Sergio Uñac y Celeste Giménez, ni Bruno Olivera, figuran en una comisión.

Desde la Presidencia de la Cámara se solicitó la lista de senadores de Unión por la Patria al jefe del interbloque, José Mayans, pero hasta el momento no han sido entregados. La falta de representación kirchnerista en estas comisiones está vinculada a las discusiones sobre la proporcionalidad que debería tener Unión por la Patria, siendo el bloque mayoritario con 33 senadores sobre 72.

Un legislador de Unión por la Patria expresó: "Ellos acordaron y se unieron en la discusión para ser una mayoría, pero no son un bloque sino que conformaron un acuerdo para quedarse con más lugares. Está bien, pero las reglas no son esas y no se puede hacer lo que cada uno quiera".

La incertidumbre se centra en la capacidad de las comisiones para reunir quórum y llevar a cabo las discusiones, especialmente ante el próximo plenario de comisión previsto para el miércoles, donde se debatirá el proyecto de ley de Boleta Única. Existe el riesgo de que Unión por la Patria señale la invalidez del proceso debido a la falta de designación de sus senadores, lo que podría frenar el debate.

En contraste, la oposición kirchnerista participó en la bicameral de DNU, asegurándose tres de los ocho lugares que aporta el Senado. Esta comisión estratégica será presidida por Juan Carlos Pagotto de La Libertad Avanza, mientras que Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González representarán a Unión por la Patria.

La controversia política se intensifica en el Senado, y la incertidumbre persiste sobre el rumbo que tomarán las discusiones en las comisiones, especialmente ante el inminente debate del DNU anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional.