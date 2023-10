Sin colores partidarios, San Juan celebró 40 años de democracia

En la cumbre se vio a dirigentes de varios partidos políticos, que se congregaron para celebrar la democracia, fecha que se da a pocos días de las elecciones nacionales de primera vuelta y en la antesala de un balotaje para definir el próximo presidente de Argentina. Hubo dos grandes ausentes: el vicegobernador electo, Fabián Martín y el diputado nacional José Luis Gioja. Desde el entorno del intendente rivadaviense dijeron que no asistió porque está en Buenos Aires. Sobre el ex gobernador por tres períodos no se conocieron sus razones.

La cumbre tuvo lugar en Casa de Gobierno, conmemorando el 40° aniversario de democracia ininterrumpida en la República Argentina. Tras 7 años de la trágica dictadura militar, el 30 de octubre de 1983 la Argentina retomó las bases institucionales de un sistema político basado en los principios constitucionales. En ese punto de la historia, Raúl Alfonsín fue elegido como presidente de la Nación, asumiendo el cargo el 10 de diciembre de ese año.

Uñac, Orrego y Escobar compartieron estrado junto al vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni; el ministro de la Corte de Justicia Marcelo Lima; el presidente de la UCR local, Eduardo Castro; el senador Roberto Basualdo y el ministro de la Corte de Justicia y ex vicegobernador Marcelo Lima. Además, fueron legisladores nacionales y provinciales; el presidente del Consejo Profesional de Coquimbo, Chile, Daniel Vila; ministros y secretarios de Estado; intendentes; el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; secretarios del Poder Ejecutivo; y otros presidentes de partidos políticos como el del Partido Bloquista, Luis Rueda, entre otros.

image.png

Qué dijeron

-Uñac:

En la apertura de los discursos, Uñac puso el foco en que “este día tan importante para el país, para San Juan, para la democracia en sí misma. Conmemoramos, celebramos y nos comprometernos con el presente y el futuro, sin desconocer la historia. Y con Marcelo Orrego podemos pensar en algunos temas de la misma manera, en otros no, pero tenemos un objetivo común, que es que San Juan siga creciendo”.

Luego destacó la presencia de los presidentes de los distintos bloques políticos de la provincia y resaltó el esfuerzo realizado para recuperar la democracia. “Aunque hoy parezca un hecho del pasado, a la historia nunca hay que desconocerla, ni menos olvidarla, así que a quienes desde 1976 hasta 1983 pusieron todo para que podamos nosotros dirimir diferencias en democracia, ejerciendo el derecho al voto popular, merece el más sentido homenaje”.

Además, el primer mandatario puso en valor que “cualquiera sea el espacio que pretendamos ocupar dentro de la política argentina es demócrata: más tirado a la izquierda, al centro o a la derecha. Lo que nunca debemos olvidar es que la democracia no es un camino, es el camino, el único que podemos transitar”.

Seguidamente, valoró el trabajo mancomunado que llevó y llevará a cabo con el gobernador electo, Orrego. “Trabajaremos codo a codo porque los sanjuaninos estamos unidos, aún con diferencias, que las deberemos dirimir cuando corresponda que las podamos dirimir, que es cada vez que hayan elecciones, cada vez que podamos votar en la Cámara de Diputados alguna ley en particular. Hay que entender que uno puede tener una posición, otros otra, pero que por encima de estas posiciones que terminan siendo siempre sectoriales, hay un objetivo común que es seguir haciendo viable a San Juan”.

Finalmente, dijo que “hay ciertas cosas que en estos últimos 40 años han quedado absolutamente incorporadas y que son indiscutibles para la sociedad argentina: nuestra soberanía sobre Malvinas y la democracia como el método por el cual el país tiene que seguir construyendo presente y futuro para estas generaciones, pero fundamentalmente para las futuras generaciones”.

-Orrego:

Orrego saludó a los presentes y se refirió las décadas del '30 y del '70, con personas “que aportaron mucho para que hoy vivamos en democracia, pero muchas mujeres y muchos hombres que lamentablemente hoy ya no están más. Y en este sentido es una manera de reconocerlos, de homenajearlos, creo que hoy es un día donde tenemos que consolidar el diálogo en la política, entender que la democracia es la única forma, un sistema que por supuesto no es perfecto pero es el que nos va a encontrar en un camino en común”.

image.png

Para concluir, el gobernador electo agradeció "a quienes hoy han aportado para que se celebre este día y seguir trabajando de manera mancomunada, creo que es lo que está esperando la gente de nosotros. Vienen tiempos donde las peleas inocuas entre políticos no sirven, donde el escenario cualquiera sea, no va a ser fácil, pero si estamos no hay obstáculos que no podamos superar”.

-Gattoni:

Por su parte y para referirse a la fecha, Gattoni aportó "dos reflexiones: la primera reconocer y poner en valor la labor en la Cámara de Diputados, que es la caja de resonancia de la democracia. Allí conviven absolutamente todos los pensamientos y las miradas diferentes, los distintos partidos políticos, que n alcanzaron una madurez tal que hemos podido discutir, convivir, aceptar, tolerar y respetar los pensamientos diferentes, entendiendo que las diferencias son solo en el mundo las ideas, pero que nada tienen que ver con las cuestiones personales, así que les agradezco a todos los representantes de las distintas fuerzas políticas por haber entendido y haber contribuido en una pandemia, años muy difíciles, este valor importante que tiene la democracia que es respetar los pensamientos diferentes”.

image.png

-Escobar:

A su turno, Escobar puntualizó sobre los años de desarrollo de la democracia en la Argentina e hizo hincapié en que “el tema es primero que la defendamos y segundo saber para qué la defendemos. Ha pasado el tiempo y a veces parece que en vez de caminar en línea recta caminamos en círculo, porque hay cosas que se repiten y la historia no debe repetir las cosas que no queremos repetir. Por eso estamos todos acá para tratar de caminar en línea recta”.

“Yo participé en más de un cuarto de esos 40 años y quiero decirles que me siento tan responsable como Sergio que está dejando su gobernación, o Marcelo que le toca iniciar su camino. La historia es así. El legado que vayan dejando ustedes en sus partidos, los que dejamos nosotros, sirva para consolidarnos, para que saquemos a la Argentina adelante. Otros temas se arreglan. Las relaciones humanas son más difíciles. La democracia en definitiva no es más que estrechar brazos en relaciones humanas no digo idénticas, pero por lo menos con el mismo objetivo común”, sumó el ex gobernador sanjuanino.

- Castro

El radical Castro hizo uso de la palabra en nombre de la participación de los espacios políticos y recordó que “en 1983, la ilusión y la esperanza de los argentinos, que respiraban libertad, entusiasmo, permitió que muchos sectores nos incorporemos a la vida política. Fueron los comienzos de ésta joven democracia, hoy de 40 años, que generó que vivamos en absoluta libertad en estado de derecho, sin proscripciones, sin provincias intervenidas y con la oportunidad para que los argentinos elijan a sus gobernantes. Fue el principio de la igualdad de derechos de la mujer y el comienzo del sostenimiento de la democracia. Invito a sostener la participación ciudadana, con democracia para siempre”.