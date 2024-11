Sin apoyo del PJ, el orreguismo aprobó pagar los gastos para mantener la Circunvalación que corresponden a la Nación

image.png

El debate por la Circunvalación acaparó casi toda la sesión de este jueves, con argumentos a favor y en contra.

Uno de los fundamentos más fuertes los dio la legisladora orreguista María Lascano, quien postuló que "este convenio fue firmado el 1 de octubre y que el día 15 de este mismo mes, hace dos sesiones, en este recinto aprobamos el convenio marco, con lo cual, bueno, no se hizo referencia, pero está vigente el convenio marco de colaboración entre ambas Vialidad El noveno distrito de la Generalidad Nacional tiene a su cargo el gerenciamiento, control y mantenimiento de 1.324,5 kilómetros de rutas nacionales en territorio de la provincia. Este dato me parece muy importante mencionar y voy además a enumerar cuáles son las rutas nacionales que están aquí, en estos 1.325 kilómetros de rutas. Ruta nacional 20, ruta nacional 40, 141, 142, 149, 150, 153 y la A-014, que es la que hoy estamos volviendo a discutir. Hablamos de que son 1.324,5 kilómetros, toda la competencia de Vialidad Nacional. Y la Circunvalación tiene una longitud de 16,04 kilómetros. Esto representa el 1,23% de la competencia que tiene la Vialidad Nacional en la provincia de San Juan (...) Y acerca de la creación de la Avenida de Circunvalación, en su momento en la provincia aportó el 60% de los fondos para la realización de la obra y que los municipios de Capital, Rivadavia y Santa Lucía aportaron 5% más. Es decir, que los fondos provinciales, el gobierno provincial y los municipios aportaron el 65% para que fuera una realidad esta obra tan significativa y tan importante para todos".

Por su parte, el bloquista Luis Rueda sostuvo que "Podemos estar discutiendo que si le corresponde a Nación hacer una contrapestación, vamos a discutir no sé cuánto tiempo, meses, años, porque la verdad que no creo que haya una respuesta inmediata por parte de Nación, pero pregunté y me dijeron que de Nación directamente ha dicho que no va a financiar la obra, entonces la Provincia se ha hecho cargo. Sabemos que cuando ha pasado esta cuestión de sacar el financiamiento a las avenidas en otras provincias, es que se ha puesto peaje, porque de alguna forma hay que mantenerla. Yo creo que acá el gobierno, me imagino que con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, está financiando esto, con esfuerzo de todos los sanjuaninos, tratando de poner un peaje que obviamente generaría un costo más para los sanjuaninos".

Entre los argumentadores en contra se oyó a varios peronistas. Por ejemplo, la diputada y ex ministra de Hacienda, Marisa López: "Celebro que la provincia pueda afrontar el costo del mantenimiento de la avenida de circunvalación. Celebro que pueda también afrontar obras nacionales que le correspondían a la Nación y se va a hacer cargo en la provincia de San Juan, pero bajo la responsabilidad que me compete, habiendo ejercido el cargo de ministra, también sé que los recursos son finitos y que algo de lo que nos hacemos cargo hoy posiblemente no vuelva a Nación y eso hace sí peligrar en el futuro los recursos que tiene asignado la provincia de San Juan para finalidades específicas, como la de seguridad, salud y educación. Por lo que he expresado, no vamos lamentablemente a acompañar este proyecto".

En el mismo sentido se expresó el giojista Mario Herrero: "A mí mucho más que la seguridad de los que transitamos diariamente la Circunvalación, me preocupa este desorden y esta desprolijidad institucional a la que parece que nos obligan (...) ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el topo destruya desde adentro el Estado? Yo lamento, señor Presidente, que por cuestiones formales no se haya buscado una viabilidad para hacer legalmente posible esta inversión, que no es nueva. Históricamente, provincia ha prestado servicio en vías nacionales y a su vez lo ha hecho Vialidad Nacional con rutas provinciales, pero en un marco de un acuerdo en donde había prestaciones recíprocas. Esto es una perinola en donde nación no hace nada y provincia paga todo. Yo no estoy de acuerdo, porque esto tiene un límite. Parece que las finanzas provinciales no estaban tan mal como parecían y podemos seguir pagando".

Qué dice el acuerdo

Lo que se aprobó fue el despacho favorable de las comisiones de LAC, Obras y Servicios Públicos, la Cámara de Diputados sobre un proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo para ratificar el convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de San Juan- Conservación y Mantenimiento de la Avenida Circunvalación y sus Accesos por la Ruta Nacional N°40 Y Ruta Nacional N° 20", suscripto el 1 de Octubre de 2024, por el señor Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Ingeniero Marcelo Jorge Campoy, y por el señor Director General de la Dirección Provincial de Vialidad, Ing. Omar del Valle Lucero , el que como Anexo forma parte integrante de la presente norma.

En este sentido Vialidad Nacional encomienda y cede a Vialidad Provincial, y ésta acepta las tareas de conservación, mejoramiento y mantenimiento integral de: Ruta Nacional N° A-014. Longitud Total: 16,06 km. Tramo 1 RN N° 40 (B. Bardiani) A/N- RP12 (Ignacio de la Roza). Tramo 2 A/N RP 12 (Ignacio de la Roza); B/N RP21 (Calle Tucumán). Tramo 3 B/N RP 21 (calle Tucumán); y RN N°40 (B. Bardiani) y los accesos que vinculan con la RN N° 40- Acceso Norte: hasta Puente sobre Río San Juan (Longitud total: 4 km)- y Acceso Sur: hasta intersección calle 5 (longitud total: 4 km) con RN N° 20 Acceso Este: intersección calle Solís (Longitud total: 4 km).