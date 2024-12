Sesión caliente en Diputados: con el bloque peronista desgranado, se aprobó una ley educativa

En la cuarta sesión especial el tema a tratar era el Memorándum con acuerdo de Nación y Provincia, que destina un monto millonario de dinero para la adquisición de computadoras y otros bienes que llegarán a las aulas de San Juan. El llamado a sesión estaba previsto a las 10 de la mañana, pero los legisladores no llegaban. Comenzaron a bajar de a poco, ocupando sus bancas pero no eran los suficientes para dar el quórum que habilitaba el debate.

Pasado el horario, solo 16 diputados se hicieron presente. Ante la falta de presentes, el secretario legislativo Gustavo Velert dijo que era necesario contar con una mayoría simple para sesionar. Mientras sucedía esto, fuera del recinto se encontraban la mayor parte de los diputados peronistas, quienes no estaban dispuestos a dar quórum. Fuentes en off señalaron que el propio senador Sergio Uñac intervino para que se no aprobara la iniciativa legislativa a tratar.

Solo Luis Rueda, Mario Herrero y Marcela Quiroga habían confirmado sus ausencias, el resto de los legisladores del PJ no estaban dispuestos a debatir el proyecto. Para evitar que se cayera la sesión especial, Juntos por el Cambio dio media hora más, en la que hubo mucho rosqueo y negociaciones para conseguir los presentes necesarios para que se concretara el encuentro legislativo.

La incertidumbre era total. Se habló de una conferencia de prensa de parte de los diputados del justicialismo informando los motivos por los cuales habían decidido no dar quórum. También se especuló que nada tenía que ver el Memorándum, sino que la presión de los legisladores peronistas estaba centrada en los Fondos de Emergencia Municipal tras la reunión que mantuvieron la semana pasada con su tropa de intendentes. Todas presunciones.

Finalmente, sobre las 11:45 se dio inicio a la cuarta sesión especial con 30 diputados, con los peronistas presentes. Tras los recordatorios que hubo en homenaje al diputado Horacio Quiroga, fallecido hace una semana, pidió la palabra el presidente del bloque Justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, señalando que el bloque no solo no iba a acompañar el acuerdo, sino que además se retiraría del recinto. “Nuestra posición, la del interbloque, es no acompañar este acuerdo, en razón de entender que este proyecto no ha tenido el tratamiento suficiente en comisión, no tiene dictamen de comisión, y las formas de trabajarlo han sido provisorias para algo significativo como es la sociedad educativa”, comenzó señalando Quiroga Moyano.

Y luego dijo que no está especificado el destino de las partidas presupuestarias que devienen del acuerdo tripartito. “Vemos con mucha preocupación que se destine este dinero cuando vemos que el sueldo de los docentes está perdiendo poder adquisitivo, cuando vemos que colegios secundarios se les esta privado la posibilidad de que los chicos puedan asistir por falta de matrículas se levanten algunas escuelas. La verdad que eso es preocupante”.

Finalmente, anunció que el interbloque se iba a retirar del recinto. De acuerdo al reglamento interno, se debe contar con la autorización del resto de los diputados para retirarse, lo que no se dio. De igual modo, tomaron sus pertenencias y se fueron retirando gradualmente. Pero no todos se alinearon a la decisión, Gabriel Sánchez, del bloque San Juan Te Quiero, y Omar Ortiz, diputado departamental por Valle Fértil, se quedaron y gracias a su voto la iniciativa se terminó aprobando.

Tras la salida de los diputados, se dio continuidad a la sesión. Con más de la mitad presente, se pudo continuar sesionando, y el proyecto fue aprobado con 18 votos.

La explicación del Justicialismo para dejar el recinto

Carlos Quiroga Moyano, presidente del bloque justicialista, tomó contacto con la prensa después de dejar el recinto junto con sus pares.

En rueda de prensa, dijo: “Vemos que el proyecto que se ha presentado, este acuerdo que se quiere hacer con organismo internacional, no tiene las especificaciones necesarias que estamos pidiendo, por eso hemos tomado la decisión de no acompañar y levantarnos, a pesar de ser sancionados. Hay que respetar el dinero que le corresponde a los sanjuaninos”.

Por otro lado, anticipó que reclamarán que no se les descuente de su sueldo el haberse levantado de sus bancas, lo que está penado por el reglamento interno de la Cámara de Diputados.

El memorándum que despertó la polémica

El diputado Carlos Jaime explicó el proyecto. Se trata de un memorándum de acuerdo entre el gobierno de Argentina, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; el gobierno de San juan y la oficina de Naciones Unidas de servicios para proyectos.

San Juan destina la suma más de 8 millones dólares para financiar el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de gestión y modernización de San Juan”.

Este tipo de operatoria se hace a través de la agencia de naciones unidas que tiene los contactos con empresas tecnológicas mundiales, consiguiendo buenos precios para adquirir unas 35.000 notebook.

“La idea es entregar a cada alumno de quinto y sexto grado de gestión publica sus notebooks, y a docentes de primero a sexto grado de gestión pública y privada una notebook a cada uno de ellos”, comentó el legislador.

Un homenaje que quedó opacado por la polémica

En la previa a la sesión, se destinaron unos minutos para recordar al diputado Horacio Quiroga, quien falleció en la previa de Navidad tras haber tenido un ACV semanas atrás.

El primero en recordarlo fue el presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, quien se mostró consternado por el fallecimiento. “Rogamos que descanse en paz y su familia tenga la fuerza para salir adelante. Mirando hacia el cielo decimos a Horacio que lo vamos a extrañar, más allá de su posición política, fue una persona correcta y trabajadora. Una persona con la cual se podía charlar y se podía trabajar. Estamos sumamente tristes por todo lo sucedido”, dijo.

Quien también tomó la palabra fue la diputada Cristina López de Abarca, quien lo recordó con respeto. Juan Carlos Quiroga Moyano, Marisa López, Emilio Escudero y Fernando Patinella también se unieron al recuerdo de Horacio Quiroga, señalando su calidad humana por sobre las diferencias ideológicas y políticas. Al finalizar, se realizó un minuto de silencio y posteriormente un aplauso en honor al legislador fallecido.