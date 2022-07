Sergio Uñac: "Van a ser meses difíciles"

"No me gustaría definir como críticos, pero van a ser meses difíciles", dijo Sergio Uñac este jueves, analizando la complicada situación económica nacional y su impacto en San Juan , luego de reunirse esta semana con la ministra de Economía nacional, Silvina Batakis.

"La situación económica es la que todos vemos, hay tensión en los mercados por eso vemos que los distintos dólares van subiendo día a día, están tomando medidas para ver cómo se contiene esto y lo que sí antes de la reunión con ella quedó sentado que San Juan que tiene un alto nivel de obra pública, tiene asegurados los fondos", analizó el gobernador de San Juan.

Destacó que, tras la charla con Batakis quedó claro que hay que "contener el gasto en general, todos vamos a tener que hacer esfuerzos", Y ahondó sobre la charla en Casa Rosada que "lo que nosotros hemos planteado es que hay dos cosas muy importantes. Primero, el cumplimiento de los compromisos asumidos porque de eso depende el mantenimiento de distintas obras públicas de San Juan, por ejemplo, hay 10 mil trabajadores de la construcción registrados en diferentes obras, ella se comprometió a mantener el cronograma. En cuanto a viviendas, el ministro Ferraresi sabe cómo trabajamos, tenemos unas 5.000 viviendas en ejecución y seguimos presentando proyectos".

La ministra de Hacienda garantizó sueldos

La ministra de Hacienda de San Juan echó luz sobre la compleja situación actual de la economía nacional y cómo repercute en las cuentas de la Provincia. Aclaró que todos los compromisos podrán ser cumplidos, respecto a salarios y obra pública, y dijo que salvo que haya un imprevisto, se llegará a fin de año sin déficit.

marisa2.jpg Marisa López, ministra de Hacienda de Sergio Uñac.

"Tenemos la recaudación por coparticipación y recaudación y aseguramos el pago en tiempo y forma de salarios y de todo lo encaminado por el Ejecutivo como la obra pública, podremos dar cumplimiento a compromisos. Toda vez que la inflación acumulada en junio nos ha dado 36.2% es una tendencia muy marcada y la suba de precios en dos primeras semanas de julio, pero está por debajo del acuerdo salarial llegado en junio. La fecha de revisión de septiembre todavía vamos a estar por encima del 65% de inflación acumulada. Lo importante es cumplir en tiempo y forma con este acuerdo", dijo López en diálogo con Radio Sarmiento.

A su vez, la ministra expresó que la escalada del precio del dólar "tiene un impacto negativo el precio del dólar porque la obra pública tiene prevista la redeterminación de precios". A este dilema y contexto general el presupuesto provincial "lo aguanta", dijo la funcionaria, porque la recaudación acompaña la inflación, con lo que se espera llegar a fin de año sin déficit, pese al contexto. No obstante, las proyecciones se hacen en base a si la actividad económica se mantiene en el ritmo actual, pero hay variables que pueden alterar la actividad económica y hay riesgo de que caiga la recaudación. La meta uñaquista es llegar sin estas complicaciones inesperadas, confiando en la contención del gasto.

"No me gustaría estar en los zapatos de la ministra (Batakis) en este momento, debe generar empleo reactivando los sectores productivos y no es fácil", dijo Marisa López.

Sobre las declaraciones de Uñac, analizó que "por supuesto estamos expectantes a esta situación, en la pandemia hubo baja en recaudación y ahora de la misma manera están alteradas las variables económicas y tenemos que ser prudentes y eso implica contener el gasto".

Citó que "hay algo que podría ser más complicado que puedan cerrar industrias, y pueda cerrar un círculo de baja de la recaudación. Creo que hay que esperar, ser optimistas en el sentido de que se puedan encontrar medidas que puedan ajustar variables, muchas industrias dependen de la importación de productos".

La ministra dijo que con sus palabras Uñac se refiere al círculo de las actividades económicas, que una industria si no puede importar insumos puede cerrar. Lo que planteó el gobernador a la ministra Batakis es evitar que esto suceda, habrá que revisar probablemente el esquema de importaciones, es bastante complejo que pueda liberar toda vez que no hay dólares".