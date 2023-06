Sergio Uñac será precandidato a senador nacional

El gobernador aseguró que tras algunas recorridas más en el marco de la campaña, sobre la tarde noche se avanzaría en encuentros tendientes a “ultimar detalles para las otras categorías, como candidatos a diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur”.

Para una diputación nacional confesó que “hay conversaciones con Jorge Chica”.

Cuando el periodismo comenzó a lanzar nombres sobre posibles candidatos como las ministras Marita Benavente o Claudia Grynszpan, Uñac bromeó: “¿Tienen algún otro nombre? Los analizamos. Todos los nombres los vamos a analizar”.

Sorprendió la información sobre “sondeos propios” que reveló el mandatario: “En los nuestros estamos bien arriba, con dos dígitos de diferencia”, asegurando que, en las elecciones del 2 de julio, la diferencia podría ser mayor que la que el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, obtuvo el 14 de mayo.

A la hora de la confirmación de la candidatura de Sergio Uñac, aún no se conoce cuál será su rival interno. Hoy desde el giojismo aseguraron que su espacio competirá en las PASO nacionales con candidatos sanjuaninos, pero no dieron nombres. Sólo aclararon que José Luis Gioja no competirá por ningún cargo, y que en las presidenciales apoyarán a la fórmula Wado de Pedro-Juan Manzur.