Sergio Uñac habló de las presidenciales e insistió para que la fórmula contenga a alguien del interior

Uñac hizo referencia al cierre de listas a nivel nacional, de cara a las PASO que serán en todo el país en agosto. El primer mandatario aseguró que mantuvo reuniones con distintos referentes.

“Mantuve reuniones con todos los referentes nacionales de nuestro frente. El sábado es el cierre de listas a nivel nacional y estamos conversando mucho con los referentes respecto de los distintos frentes. Los gobernadores nos hemos expresado y entre ellos yo firmé ese comunicado donde pedimos unidad y federalismo, porque en el interior del país habita más del 60 % de los argentinos y ellos también tienen que estar representados”, señaló Uñac.

Explicó que es menester primero acordar conceptos de participación en el frente, “después cada uno piensa, dice y hace lo que estima oportuno, pero coincidimos que la fórmula debe ser federal. No hablamos de candidaturas”, dijo.

Agregó que en los próximos días se van a intensificar las reuniones. “Yo hoy estoy abocado a que este proyecto político tenga continuidad a partir del 2 de julio”, manifestó.

“Yo desde donde esté voy a colaborar en este proyecto político y no me canso de repetirlo. Desde donde me toque voy a trabajar por San Juan y también hace falta que, desde la nación, donde nos toque estar, podamos bajar fondos para que se siga desarrollando la provincia”, dijo Uñac.