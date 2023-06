Sergio Uñac les habló a los jóvenes sanjuaninos que piensan en emigrar

Allí Uñac aseguró que “los jóvenes sanjuaninos tienen el presente y el futuro en San Juan, no hace falta que se vayan a otro lugar, no está en la terminal, no está en el aeropuerto, está en la provincia”.

Mencionó algunas de las políticas y acciones para los niños y jóvenes como el fortalecimiento de la educación pública; y en ese marco el bienestar también de los docentes con uno de los mejores salarios básicos del país, destacando también las obras para la educación.

Y amalgamada a la educación están las políticas para el deporte. “Hemos generado un proyecto de desarrollo deportivo bien federal porque creemos que educación y deportes van entrelazados; a los chicos hay que darles la posibilidad de que puedan instruirse intelectualmente pero también de formarse físicamente porque eso ayuda al desarrollo integral de los niños”, señaló.

Agregó que esta política también fue acompañada con obras: San Martín tiene un polideportivo de primer nivel, una obra que antes solo se hacía en el Gran San Juan y hoy se hace en el interior, como se hizo en Pocito, en Calingasta, en Jáchal. “Hemos logrado que los jóvenes tengan educación y deporte en la provincia y en su departamento”.

Uñac mencionó que otra política para los jóvenes son los programas para beneficiarlos con becas de transporte y de conectividad, “y hemos sumado el programa Joven Podés que es una ayuda para que los chicos puedan emprender una actividad que les permita generar sus propios ingresos y su sustento”.