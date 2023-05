Sergio Uñac le contestó con dureza a Miguel Pichetto: "Me dio casi lástima"

"Me dio casi lástima ver cómo Miguel Pichetto, primero desde un lugar intentó ser gobernador de su provincia natal y no lo logró, fue peronista y parece que tampoco nunca lo logró porque ahora es de Juntos por el Cambio, pero siendo de Juntos por el Cambio es el principal opositor que tiene el peronismo. Estas cosas no tienen que ocurrir, eso no fortalece a la política, muy por el contrario, debilita, debilita la imagen, debilita lo que debe ser más importante en esta actividad que es la palabra", lanzó este lunes Sergio Uñac, contra el referente nacional opositor que estuvo el jueves en San Juan haciendo campaña para Marcelo Orrego. El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, en sus declaraciones a medios sanjuaninos, dijo que esperaba que la Corte Suprema se expida sobre el cuestionamiento a la candidatura de Uñac igual que como marca la jurisprudencia y que tenga "cuidado" de no hacerlo así.

El gobernador local, que va por un nuevo mandato en el frente San Juan por Todos, tomó el guante y le espetó: "Miguel Pichetto que se autodenomina el más republicano, Juntos por el Cambio también, atacando a Corte de Justicia porque la Corte había dicho que mi candidatura es una cuestión que debía resolver la justicia provincial, cosa que ya hizo. Dándole advertencias a la Corte Suprema. Cuando el fallo es a favor de ellos está bien. Y cuando es en contra de ellos está mal. Yo nunca he cuestionado un fallo. Puedo no estar de acuerdo, pero lo acato porque es un fallo de la Justicia. Es otro poder. Hay mecanismo de impugnaciones hasta llegar a última instancia y si de ahí no te va bien tenés que acatar, porque esto es la división de poderes".

Uñac, en diálogo con radio AM 1020, habló de cómo encara el tramo final de campaña. Le dedicó un amplio espacio a analizar una eventual nueva gestión provincial en el escenario de un gobierno nacional de otro color político. "Con un gobierno nacional en contra lo hemos sabido llevar. En el caso de la oposición y algunos del peronismo cuestionaban por qué yo tenia relación institucional, pero San Juan fue una provincia que no paralizó la obra publica en la gestión de Macri. Esa es la madurez política que hay que tener. Yo tenia relación con todos porque es lo que tenia que hacer y me pagaban por eso, En estos años de Alberto con pandemia, hay templanza, no nos están corriendo con la vaina y con esta tranquilidad vamos a encarar, si se da, este ultimo periodo".

Ahondó sobre un escenario de tener que manejarse con un gobierno nacional de diferente sello, que "queda tiempo para eso, hay que resolverlo. La interna de Juntos por el Cambio los hizo bajar de intención de voto, avanza Milei, esto es un final abierto. Pero en caso de que se dé, el único que ha tenido la templanza para relacionarse con un gobierno opositor es mi gobierno. Creo que tengo la experiencia suficiente para poner San Juan por encima de cualquier interés personal, teniendo relación institucional".

Y destacó: "Esto ha marcado que yo cuando tengo que pararme de manos frente a un gobierno opositor u oficialista lo hago".

Uñac relató cómo viene llevando la campaña. "Queda menos de una semana, la veda empieza el jueves por la noche. A partir de ahí se dará una profunda reflexión de los sanjuaninos". Ese mensaje expresa en su último spot de campaña:

https://twitter.com/sergiounac/status/1655351513538084864 San Juan está más fuerte. Porque lo hicimos entre todos y así seguirá siendo.



Este 14/05, te pido que me sigas acompañando con tu voto. Elijamos el camino que conocemos y valoramos, el camino del progreso.



Por amor a San Juan, no demos un paso atrás ni un salto al vacío.



pic.twitter.com/7JXEuKZZ7w — Sergio Uñac (@sergiounac) May 7, 2023

Y evaluó que el cierre de las actividades proselitistas se dará "con la misma lógica que hemos venido, llevamos 7 años de mucho trabajo y contacto. Es gratificante ir al interior y que a uno lo reciban muy bien, porque cuando una provincia tiene muchos departamentos tendemos a concentrarnos en los de más habitantes pero cuando uno gobierna debe estar con un Estado presente en todo lugar. Ir a Calingasta, Iglesia y ver hospitales nuevos, lo mismo en otros departamentos donde se construyen otros, gratifica".

Además, aseguró que está recorriendo los departamentos "con mucha tranquilidad y buen recepción de la gente, llevando nuestra propuesta a los sanjuaninos y también escuchando lo que nos quieren decir".

Apuntó que "en esta elección noto que los sanjuaninos están convencidos de que hemos construido una provincia distinta, tener la primera mina de cobre en construcción, dos informes de Los Azules y Huilián presentados, ser la primera provincia en generación solar, tener hospitales, escuelas. Lo que ven los sanjuaninos es que hay una provincia que se ha esforzado en un marco difícil, los indicadores nos dan buenas noticias. Los sanjuaninos saben separar qué compete a la provincia y qué cosas la exceden. También hay una expresión de cosas de lo que está faltando".

Agregó que "se escucha que San Juan está por encima de la media nacional. Destacó el desarrollo económico de las comunas, en el marco de la Ley de Coparticipación que permite asignar los fondos que corresponden y a los intendentes planificar en esa dirección".

Uñac analizó que "hay cosas que nos falta hacer y será, si se da, mi ultimo mandato, y es necesario un recambio generacional, en 2027 en adelante".

También recaló el gobernador en el deporte, uno de los pilares de sus dos gestiones. Expresó lo positivo de llegar con el plan deportivo como techado de clubes a las comunas. Sobre su eventual nueva gestión dijo que "que creo que hemos promocionado el turismo, por eso hay hoteles nuevos y recuperados y eso es trabajo para mucha gente, vamos a seguir apostando a una matriz diversificada, con turismo apoyado en deporte, la minería, y lo que está viniendo que es mucha conectividad, hace poco firmamos por aparatología y estamos cableando. San Juan estaba en el lugar 22 en el país en la comunicación, ascendimos 5 o 6 lugares y con estos convenios estaremos entre las provincias con mejor conectividad del país".

Aseguró que prevé que en San Juan pase lo mismo que en las provincias donde hubo elecciones el fin de semana último, en las que se dieron victorias del oficialismo. "No me cabe duda de que va a pasar porque la gente no quiere dar pasos hacia atrás ni dar saltos al vacío", remarcó.

Finalizó diciendo que "San Juan mira hacia adelante, hay un fuerte contenido de voto joven nosotros no hemos sido una provincia retrógrada, nos animamos a apostar por el deporte, hoy es importante y hacemos minería pero el Estado no pierde su poder de control, no nos enredamos en la minería, en mi gobierno a las empresas se les pide que inviertan, que generen trabajo y que se apeguen a la normativa. Cuidamos el medio ambiente. No hay que enredarse en cosas que no tienen que ver con la gestión".