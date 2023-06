Sergio Uñac, a la oposición y a la Corte: "Espero que les podamos dar una lección de democracia"

“En esta última década, que es la que a mí me compete, San Juan ha logrado consolidar logros económicos, sociales, que son los que tenemos que mantener, ante obviamente algunas aproximaciones del centralismo porteño que preocupan”, disparó.

“No sé si ustedes leyeron como el procurador General de la Nación resolvió un tema de reelecciones. Con la mitad de la biblioteca resolvió San juan, y con la otra mitad lo de los intendentes de la provincia de Buenos Aires”, observó.

“Me parece bien lo que ha hecho con los intendentes de Buenos Aires, pero no me parece bien lo que hecho con la provincia de San Juan”, aclaró.

Uñac reclamó a los sanjuaninos “abroquelarnos, generar un gran scrum, una línea que nos permita defender los intereses de San Juan, porque como vinieron pro eso pueden venir por cualquier otra cosa, desde lo económico, desde los logros que obtuvimos los sanjuaninos”.

“Esto no es llorar sobre la leche derramada”, comentó, “ya nos soy candidato, solo estoy trabajando para que este modelo tenga continuidad, pero me parece que 4 jueces de la Corte, algunos que ni siquiera conocen la provincia de San Juan, han tomado determinaciones, con colaboración de gente de san juan que ha ido allá a entregar San Juan y han logrado paralizar unas elecciones, y que volvamos a votar el 2 de julio”, recalcó.

“Espero que le podamos dar una gran lección de democracia a quienes atentan contra la posibilidad de ejercer el voto popular”, señaló el gobernador.

Uñac también habló sobre el futuro de la provincia, tras las elecciones. “Se proyecta con quienes creo que son la continuidad, por eso eso le pido a los sanjuaninos que puedan acompañar este modelo que hoy encarnan Rubén Uñac y Cristian Andino”, apuntó.

“Lo que tenemos que tener en cuenta es quien ejerza la máxima obligación de dirigir los destinos de la provincia tiene que ir a Buenos Aires a reclamar, no a entregar cosa que nos corresponden a los sanjuaninos. Esta actitud la tuve durante casi 8 años, con un gobierno opositor como Macri y con uno afín como el de Fernández”, recordó.

Luego el gobernador se centró en el cierre de las alianzas electorales y de la inscripción de candidaturas. “Presentaremos el Frente sin cambios”, especuló; “hoy ultimaremos detalles, pero son los mismo partidos”,

Con respecto a las candidaturas para el parlamento nacional, cuyo plazo para inscribir candidatos es el 24 de junio, respondió que la lista única “podría ser, es una posibilidad, pero la ley de primarias permite que otro se pueda presentar”.

En caso de triunfar el domingo su hermano Rubén Uñac, el gobernador admitió que le gustaría continuar su carrera política en “algún lugar en la Nación, ese sería un lugar importante, aceitando la llegada de fondos nacionales a San Juan desde Buenos Aires”.