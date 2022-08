Sergio Uñac a Horacio Rodríguez Larreta: "Que venga y mire"

"Que vengan y que miren todo lo que nos hemos animado a hacer acá en la Provincia, ¿mañana viene? Lo recibiremos en nombre de las autonomías provinciales. No sé en calidad de qué viene la verdad, pero bienvenido. Que mire lo que nos hemos animado a hacer, que mire las cosas que desde la Provincia nos hemos establecido como meta y hemos cumplido, que mire el equilibrio presupuestario que tenemos. Nosotros también vamos a mirar esos 17 mil millones de pesos que recibieron en 2016 vía decreto presidencial y no vía discusión en el Congreso Nacional como se establece para la distribución de la coparticipación. Me parece que va a ser un lindo intercambio de opiniones que vamos a tener en caso de que nos visite". Este análisis le dedicó Sergio Uñac a Horacio Rodríguez Larreta, que viene este jueves a San Juan para apoyar el cuestionamiento de la oposición local a la reforma electoral que impulsa el uñaquismo.