Sergio Uñac: "Estoy seguro de que Gioja va a jugar por dentro del frente"

"Sería conveniente (que juegue por dentro). No lo imagino a José Luis Gioja en otro lugar que no sea por dentro. Vamos a lograr un acuerdo. Tengo todas las expectativas de que podamos abordar ese acuerdo pero además Gioja es peronista y estoy seguro de que va a jugar dentro del frente. De eso no me cabe la menor duda", dijo este martes en rueda de prensa Sergio Uñac, en clara respuesta al convite de su rival político en la carrera por la Gobernación, dentro del Frente San Juan por Todos. El diputado nacional se lanzó la semana pasada a la Gobernación y dijo que aún no define si se presentará por dentro o por fuera del armado político oficialista, y que esperaba una señal de Uñac.