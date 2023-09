Sergio Massa lo logró

Off the record

Off the record Lo que sabe y las expectativas sobre la foto de la unidad Uñac-Gioja

WhatsApp Image 2023-09-14 at 11.14.35 AM (1).jpeg

En este marco, tanto Uñac como Gioja llegaron al salón, repleto de militancia pejotista, pero por puertas separadas. En la mesa se ubicaron, con cierta incomodidad reflejada en sus rostros, separados por dos personas: el presidente del PTP, Alberto Agüero, socio del giojismo; y la diputada giojista Graciula Seva. El diputado nacional rompió el hielo cantando la marcha peronista, agitando las manos y arengando a los seguidores, mientras Uñac se prendió al momento entonando la famosa canción partidaria.

WhatsApp Image 2023-09-14 at 11.14.35 AM.jpeg

Al término de "Perón, Perón que grande sos", llegó el momento de los discursos. El primero en hablar fue Aranda, quien intentó en julio armar la mesa que llegaría recién ahora, después de las reveladoras PASO.

"Si bien acá podemos no pensar exactamente igual podemos poner las diferencias de lago y eso es muy importante. Trabajar unidos es importante en estos momentos, la patria nos exige que trabajemos todos juntos", enfatizó el ex intendente de Capital.

Al acto se sumó el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, que visita la provincia para entregar unas movilidades en el Parque Sarmiento.

Gioja fue quien tomó la palabra luego de Aranda, quien se expresó extensamente. Entre las frases más destacadas, indicó: “No hay espacio para mirar para otro lado. No hay espacio para no comprometerse. No hay espacio para no dedicarse lo que falte al 22 de octubre y de ahí en más si hay segunda vuelta a laburar como sabemos, overol puesto, alpargatas puestas, convicción, militancia, a golpear puertas, a convencer, porque en este país la celeste y blanca deben seguir ganando, porque en este país Massa quiere ser presidente”.

Por otro lado, hizo referencia al runrún que estuvo circulando en la órbita política, haciendo referencia a la foto entre Gioja y Uñac. “No especulemos que si la foto sí, la foto no. Las fotos que quieran, pero lo que necesitamos no son fotos, son votos”, aseguró.

image.png

Al finalizar, fiel a su estilo coloquial y pasional, dijo: “Dejemos de hinchar las bolas con los vouchers, dejemos de hinchar las bolas con que la salud va a ser privada o la educación va a ser privada. El derecho y la conquista de la educación que tenemos, de las universidades creadas nuevas que tenemos, hace que la Argentina en Latinoamérica esté a la cabeza en educación y en salud pública. A defender la salud, a defender la educación, a tener más seguridad y a construir esta patria grande, libre, justa y solidaria en Argentina”.

Una vez culminado el discurso de José Luis Gioja, fue el turno del actual mandatario provincial, Sergio Uñac, quien en cuanto tomó el micrófono, le dedicó unas palabras al legislador nacional. “Gracias Flaco”, comenzó.

image.png

Y continúo, luego de los agradecimientos: “Creo que en función de lo que venimos viendo y lo que pasó el pasado 13 de agosto vamos a dirimir entre polos opuestos la elección y el modelo del país que queremos el 22 de octubre y esperemos lo podamos definir ese propio 22, porque en definitiva, lo que expresaron y podemos resumir es que nosotros somos defensores de cada uno de los derechos que desde el año 1946 hasta la fecha el sector mayoritario de los trabajadores argentinos han adquirido, por eso estamos seguros que proteger el derecho al trabajo tal cual lo expresaron quienes me precedieron en la palabra es el camino. Que proteger la salud pública tal cual lo expresaron quienes me precedieron en la palabra al igual que la educación pública y gratuita es el camino”.

Por otro lado, enfatizó que, durante los comicios, más que elecciones se define un modelo de país.

Además, dijo: “Nosotros queremos una patria grande, nosotros queremos una patria que tenga espacio para cada uno que, desde acá, desde el interior de la patria, pretendemos seguir aportando para poderla construir. Así es que compañeras y compañeros, sanjuaninos y sanjuaninas, el 22 de octubre a ejercer el derecho de votar y la verdad que, por más que nosotros defendamos 20 años de crecimiento en la provincia de San Juan, que casi hemos construido un San Juan arriba del propio San Juan, y a los números me remito haciendo gala, no de opiniones sino de datos objetivos que forman parte de la realidad sanjuanina, siendo constructores cada uno de nosotros en donde nos haya tocado de esa realidad sanjuanina y sintiendo orgullo de haber sido parte de ese crecimiento durante dos décadas en la provincia de San Juan”.

También habló del rol del justicialismo luego del cambio de gobierno, cuando el PJ pase a ser oposición. Al respecto, indicó que debe ser una oposición responsable, con transición ordenada; pero volvió a instar a los electores a elegirlo en las urnas el próximo 22 de octubre, ya que encabeza la lista de senadores nacional por San Juan del frente Unión por la Patria.

“Nadie puede llevarse por delante la coparticipación que tantos años nos ha costado conseguir. Vamos a ser parte de ese gobierno que piensa en el interior profundo y que piensa que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino y que para un sanjuanino no debe haber nada mejor que otro sanjuanino. Queridos compañeros y compañeras gracias por esto, el 22 de octubre todos de pie para hacer sentir que Unión por la Patria se impone en las elecciones del 22 de octubre”, finalizó el primer mandatario provincial.