Sergio Uñac prometió que se viene la foto del PJ de San Juan unido

"El acto con Massa, un acto más que significativo, un acto convocatorio a todos los gobernadores que somos del espacio, un acto convocatorio a secretarios generales, a distintos referentes del norte argentino también, así que bueno, un acto que creo que nos ha permitido reconfigurar y mirar o interpelarnos nosotros sobre las propuestas que hacen, yo creo, la más significativa y la que más nos interpela es la que hace Javier Milei, de una educación paga, una salud no pública sino privada, la eliminación del Banco Central, la dolarización de la economía, todas cosas que nos van a impactar en el día a día a los sanjuaninos y por supuesto a los argentinos. Creo que la gran batalla va a ser poner en discusión qué Argentina quiere él, qué Argentina queremos nosotros", destacó.

También habló el gobernador en una entrevista en Radio Sarmiento, en la que se refirió a la reunión con José Luis Gioja. Allí sentenció: "La interna peronista se resolvió en la última elección". Analizó: "somos muy pragmáticos. Van a ver que en el corto plazo va a haber una foto. Y sobre el diputado nacional expresó que "me he estado sentado con él". Sobre cuánto conciliaron, aparentemente lo suficiente para encolumnarse tras Massa y dar una señal de conciliación.

¿El que pierde acompaña? El pocitano respondió que "no voy a ser tan iluso yo de decirles sí, ya está todo, pero la interna se ha resuelto. Porque además ya no estamos hablando de ninguna cuestión que no sea que este proyecto político pueda alcanzar los dos lugares que tiene que tener la mayoría o quien sea más votado en el Senado de la Nación. Estamos hablando de eso, después del año que viene habrá que resolver cuestiones internas porque hay elección partidaria y ahí me parece que debería haber una interesante renovación".

Se refirió así a la contienda dentro del PJ local en el que se definirá nueva conducción. Así las cosas, si bien Uñac habla de renovación generacional, no está descartado que busque seguir siendo presidente del peronismo sanjuanino. "No lo sé", dijo este lunes. Calificó dar una respuesta a eso como "anticipado". Pero apuntó que el PJ tendrá un espacio muy importante como oposición desde diciembre, ya que acumula 15 de las 19 intendencias, además de mayorías en la Legislatura y numerosos concejos deliberantes.

Convertir a Massa en presidente es la meta con prioridad, dejó en claro. "Yo creo que lo que ha pasado en Tucumán, este sábado pasado, ha marcado que no solamente en el norte argentino, sino en todo el país, tenemos que trabajar codo a codo para mantener este proyecto político, para hacer que Sergio Masa sea presidente, y ahí hacemos falta todos, y estamos todos convocados para conquistar ese objetivo".