Lo que sabe y las expectativas sobre la foto de la unidad Uñac-Gioja

Este miércoles, el líder del Frente Renovador en San Juan, Franco Aranda, participó del programa Off the record -el streaming de Política del diario Tiempo de San Juan- y contó los pormenores de la presentación de la Mesa Massa Presidente, que tendrá como protagonistas al gobernador -en rol de candidato a senador nacional de Unión por la Patria- Sergio Uñac y el diputado nacional José Luis Gioja. Es la cristalización de arduas negociaciones por la unidad del peronismo sanjuanino.

Este diario anticipó hace dos semana que habría un encuentro público entre las dos figuras máximas del justicialismo local. Hubo una reunión a puertas cerradas en una casa particular que ofició de lugar neutral para acordar un trabajo en conjunto de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. El objetivo: apuntalar la postulación a la presidencia del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. La reunión estuvo enmarcada en una serie de charlas que sostuvo Uñac con referentes del peronismo que fueron rivales internos en los tres comicios anteriores: 14 de mayo, 2 de julio y 13 de agosto.

El primer acercamiento estuvo en una reunión secreta entre el vicegobernador Roberto Gattoni y el diputado provincial -competidor en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) contra el uñaquismo- Juan Carlos Gioja. No fue conducente. Sin embargo, las charlas entre segundas líneas de ambos sectores continuaron y motorizaron el la cita entre los referentes. Hubo dos articuladores: el intendente de Chimbas Fabián Gramajo y el ex intendente de Capital, Franco Aranda, que es el representante del massismo.

El capitalino, que bisagreó entre Gobernador y ex gobernador, contó en Off the record que "a diferencia de la primera reunión -en la que sólo estuvieron emisarios-, en esta oportunidad estarán todos los titulares de los espacios políticos que componen Unión por la Patria". Para Aranda, "es un avance significativo" porque "estamos trabajando por la unidad". Reconoció que "hubo muchas diferencias durante bastante tiempo", pero que ahora "hay buena voluntad de todas las partes para que esto se logre".

El massista comentó que corrió mucho café en la antesala. "Un tema importante será definir nuestro lugar como frente. Siempre que haya un equilibrio y lo más plural posible. Tengo muy buena relación con todas las partes que integran Unión por Patria, pero sobre todo, con Sergio Uñac y José Luis Gioja", dijo.

El acto del peronismo con aliados -que será este jueves a las 10 en el Hotel Viñas del Sol- "está dedicado principalmente para los dirigentes" y más adelante "seguramente habrá una actividad junto con la militancia". El encargado de convocar es Sergio Uñac. Desde un principio la rosca pasó por el Gobernador. "El lunes 14 de mayo me llamó Sergio Uñac para que conversemos, analicemos la elección y miremos para adelante. También me llamó José Luis Gioja. La opinión de todos es muy importante en esta etapa. No hay que volver a cometer errores y volver a ser unidos", remarcó.

¿Sirve la foto Uñac-Gioja? "Sí sirve la foto de Uñac y Gioja. Hubo diferencias y de muchos años. Antes de la foto, hay un proceso, hubo muchas charlas y me tocó ser parte. La foto no soluciona nada, pero es un proceso", respondió.