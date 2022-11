Semitero al rescate, un héroe impensado para Sergio Uñac

Como de costumbre, el mandatario llegó para encabezar un acto y previo hablar con los trabajadores de medios de comunicación que lo esperaban en el lugar. En medio de las preguntas de rutina, apareció el semitero y sin dudar se metió en medio de la ronda de prensa. Le dijo "señor gobernador, me permite por favor, semitas caseras hechas en horno de barro, para un yerbeadito de menta peperina". Uñac sonrió y le respondió que lo esperara que ya se las pagaba "no se me vaya", le dijo. A eso, el vendedor le aclaró: "yo lo quise interrumpir porque me lo estaban atacando feo, gobernador".