Seis medidas económicas de Massa y cómo operan en San Juan

“Creo que los anuncios son lo que queremos escuchar, creo que es el camino que debemos transitar y que debemos ejecutar rápidamente. Pero bien lo decía Massa, esto no es cuestión de magia, no se resuelve en uno o dos días, estas son las primeras medidas para empezar a transitar. Dijo a la prensa que no le hagan decir cosas que todavía no resuelve con distintos sectores. Esto habla de diálogo, de consenso, de que tiene bajo su cartera la economía y lo financiero. Por supuesto que estamos expectantes y si se pone manos a la obra rápidamente espero el éxito que podrá beneficiar a todos los argentinos y argentinas”, indicó en una entrevista con Radio Sarmiento.

marisa.jpg La ministra de Hacienda local, Marisa López.

A la vez, indicó López que "cuando se trata de un flagelo que lleva muchas décadas, cómo lo es el déficit fiscal a nivel nacional, se necesita el esfuerzo de todos los sectores. Hablamos de las empresas, de los sindicatos, de los sectores sociales y también del Estado".

Agregó que "no digo que pensemos igual, pero por lo menos se necesitan acuerdos para transitar un camino de crecimiento con estabilidad. Se necesita ponerse de acuerdo en algunas variables y esto implica el sacrificio de todos”.

Uno por uno, estos son los puntos que analizó la ministra de Sergio Uñac:

-Subsidios a las tarifas de servicios

Sobre el subsidio a los servicios de luz y gas, indicó que "le preguntaron cuánto era el ahorro y no lo dijo. Lo que dijo es que no derrochemos la luz, no derrochemos el agua, el gas, porque noes un problema de Argentina, es mundial. Y ahí nos tiene que importar a todos, porque yo quiero que les vaya bien a mis hijos y a mis nietos, que esas generaciones crezcan en Argentina. Si se hizo una segmentación está estudiado que quien pueda pagar no tenga subsidios. Los impactos se van a empezar a ver el año que viene. Nada va a ser de tal impacto que perjudique a los sectores más vulnerables. De hecho, Massa habló de crecimiento económico con inclusión. Estas son medidas que van siendo implementadas y paulatinamente se van viendo los efectos. Parte tiene que ver con el sacrificio de cada uno, ver si tengo que consumir hasta 400 kv/H para no derrochar”.

-Orden fiscal y obra pública

Pymes de la construcción.jpg La obra pública motoriza la economía.

En relación al “orden fiscal”, del que habló Massa, López explicó que lo que significa es que “no se debe gastar más que los recursos que se disponen. El Estado nacional tiene un problema de déficit desde hace muchos años, que lo tiene que solucionar, lo venía manteniendo con emisión y toma de créditos. La emisión se va a frenar. Es todo una cadena se necesita generar exportaciones, pero también generar una balanza comercial generando importaciones. Si usted está endeudado se levanta pensando en lo que debe y no en lo que tiene que hacer”.

A la vez se refirió al impacto que puede tener esta medida en la obra pública de en la provincia. “Entendemos que los compromisos asumidos con las distintas provincias, por ejemplo, con la obra pública, deben ser cumplidos. No estamos hablando de nuevos proyectos, sino de que se cumpla lo que ya está proyectado. Una obra con compromiso de pago difícilmente entre en un ajuste.

Sobre la quita de fondos, analizó que "son situaciones que pueden suceder pero no las esperamos. Si pasan nos sentaremos con la premisa del Gobernador de no detener la obra pública".

-Superávit comercial

"El superávit comercial es que las exportaciones superan a las importaciones, por exportaciones ingresan dólares a la Argentina y por las importaciones egresan. Necesitamos exportar para que las reservas del Banco Central se incrementen", expresó. Agregó que "en San Juan hay un sinnúmero de créditos que se ofrecen. Massa dijo que hará una sola línea que se llamará Crédito Argentino y me parece bien unificar, porque muchas veces los productores pymes tienen tanto oferta que no sabe qué les conviene.

-Planes sociales

También habló sobre la idea de "economía con inclusión" que planteó Massa. "Argentina no es un país rico sino con muchos recursos para explotar y para eso se necesita mano de obra, esa mano de obra tiene que encontrar el camino que tenga mejores posibilidades". Agregó que "el gran problema que había entre los empresarios de la agricultura sanjuaninos era que no conseguían mano de obra, salió por disposición de AFIP que no pierden el plan social y ni así y todo no se resolvió. Hay que encontrar un sistema que genere confianza, que puedan tomar un empleo, que sepan que durante un año no pierden su plan social y que posteriormente ese trabajo les permita tener mejores condiciones de vida. Que el salario que pague el empresario, la estabilidad laboral sea mejor que ese plan social. Ese debe ser el camino, que no es rápido". Agregó "los planes sociales deben tener auditorias pertinentes, que lleguen a quienes necesitan".

-Bono

La ministra habló del escenario que puede generar conceder un bono para jubilados en la Nación, respecto de encender reclamos por un bono similar en las provincias. Aclaró que "estamos hablando de los jubilados y pensionados que quedaron desfasados con el incremento de la inflación", y destacó que no hay en el país sindicatos que hayan logrado un 65% de incremento como los estatales de San Juan. "Estamos muy por encima de la inflación acumulada", remarcó. A la vez, sobre un pedido de bono, analizó que "no sólo el Estado recauda para pagar salarios, tiene un sinúmero de compromisos que cumplir y generar condiciones de desarrollo".

-Inflación y paritarias

PARITARIAS.jpg La paritaria docente este año se intensificó con los reclamos de junio y un aumento inédito.

López indicó que de inflación se habla de 7 u 8% para agosto y se espera que se reduzca a partir de septiembre. "Más allá de eso no digo que estemos bien pero en situaciones donde el flaggelo es la inflación no podemos solo mirar un sector, sino mirar todos, de manera tal que si crece la actividad económica crece la recaudación y si crece la recaudación uno tiene la posibilidad de generar otro tipo de incremento. Nosotros nos reunimos con los sectores sindicales en septiembre. Creo que no habrá necesidad de reunirnos antes porque con la inflación proyectada de julio y agosto todavía estaremos por encima de la inflación acumulada".