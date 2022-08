Seguridad: otra vez Aníbal Fernández se fue de boca

La más recordada fue la de la “sensación de inseguridad”, en tiempos en que el crimen arreciaba en Argentina. Luego se explayó: ""La sensación está y no se cambia con discursos; se cambia con hechos. Mi preocupación no está en cambiar la cabeza del hombre que siente la sensación o la mujer que siente la sensación, en la calle, con una palabra; yo no soy quién para curar de palabra. Yo sé que la sensación está porque no vivo dentro de un Tupperware".

Hoy volvió con una declaración en el mismo sentido, durante una visita a córdoba.

Al referirse a la tasa de homicidios de esa provincia, apuntó que era comparable con índices “europeos”.

Fernández levantó polvareda al afirmar sentirse “contento”, porque “Córdoba tiene 2.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, tiene una tasa europea. Con lo cual, la cantidad de homicidios son muy pocos”.

La primera que levantó el guante fue la senadora de Juntos por el Cambio, Carmen Álvarez Rivero, quien consideró que “Córdoba está muy insegura. Hay una inmensidad de delitos porque están desiertas las calles. La inseguridad está en límites que nos hacen arriesgar la vida”.

Otras frases polémicas de Aníbal Fernández:

Olivosgate: "La señora (por Fabiola Yáñez) hizo una comida que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido? ¿Como en la edad media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos? Puede haber cometido un error y ahí se agotó. Se equivocó, qué se le va a hacer”.

Eduardo Duhalde: "Soy duhaldista portador sano".

María Eugenia Vidal: "Antes de dejar a mis hijos con Vidal, los dejo con Barreda".