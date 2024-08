Se viene la esperada digitalización para agilizar los trámites en el Ministerio de Educación de San Juan

Es compleja y se arrastra hace décadas esta situación del Ministerio de Educación de San Juan. "Es totalmente cierto lo que plantea la gente. Realmente hasta por ahí me pasa que voy yo específicamente con ellos a acompañarnos a las oficinas porque es una verdad lo que está sucediendo. Hemos sacado expedientes del año '97, así que para que se imaginen ustedes el cúmulo, la cantidad, tenemos casi 25 mil docentes, cada docente tiene más de 15 a 20 expedientes por reconocimiento, por designación, por pedido de licencia, por pedido particular, todo se hace en papel", se lamentó la ministra en diálogo con Canal 13 San Juan.

"Yo creo que es un Ministerio que ha quedado chico para la actividad que tiene y a todo esto tenemos el problema de la Ley Administrativa Financiera que hace que pasemos por ciertos pasos que a nosotros nos complica, porque es una oficina que tiene un cúmulo de expedientes que es por un pago, que es por una creación, que es por una designación, cuando queremos acordar se traspapelan entre todos esos expedientes, uno que es un pago. Entonces yo digo, no puede quedar un pago escondido bajo una pila de expedientes", evaluó la funcionaria de Marcelo Orrego.

A modo de anuncio, Fuentes dijo que "toda esa situación la estamos tratando de subsanar, ya hemos tenido reuniones con la gente del sistema de gobierno para que nos ayuden a ir implementando. En unos días más vamos a poderles contar, pero vamos a empezar a dar los primeros pasos que a mi parecer son lo que nos va a ayudar a que esto se destrabe un poco. ¿De qué manera? bueno, a empezar a tener más digitalizadas las cuestiones".

image.png

Sobre la importancia de la digitalización, la funcionaria expresó que por una declaración jurada que el docente tiene que llevar al momento de tomar las horas, puede pasar tres meses hasta que salga de la Unidad de Gestión, lo que demora tres meses un pago.

Esta digitalización no es una tarea fácil. No hay plazos: "digitalizar nomás ya nos va a llevar un tiempo importante", destacó. A la vez, dijo que "el trabajo que estamos haciendo en este momento es ordenar, tenemos que nominalizar tanto alumnos como docentes, y tenemos que pedirles a los directivos, hay que hacer carga, y de ahí viene el problema. 'No tengo computadora, no tengo internet, no tengo quién cargue, me falta secretario'. Bueno, todas esas situaciones son las que tenemos que contemplar, pero sí, quiero que sepan todos los sanjuaninos que estamos trabajando para dar solución lo más rápido posible".

El pedido de UDAP

Terminar con tanta burocracia es un tema que se viene poniendo sobre la mesa de las sucesivas reuniones de paritarias que juntan al Gobierno con los gremios docentes. Esta misma semana, la titular de UDAP, Patricia Quiroga, se reunió esta semana con el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, Fabián Martín, para plantearle la necesidad de cambiar una norma para que los maestros cobren más rápido.

El pedido es para modificar la Ley de Administración Financiera y Control Interno número 2676-I y sus respectivas resoluciones ministeriales para poder agilizar los pagos. La ministra Fuentes mencionó que hay que trabajar en ese sentido.

image.png

"Lo que sucede es que toda la administración pública tiene que esperar para poder cobrar cuando comienza el circuito del expediente. El tema es que en el Ministerio de Educación, como somos tantos los docentes, los expedientes se tardan muchísimo más que en otras reparticiones. Entonces tenemos a docentes que han ingresado en marzo y que no cobran desde ese mes por su cargo. Son tantos expedientes de tantos docentes que es imposible que sirva este circuito que ha estado por años. Se trata de una ley que tenemos que modificar", dijo Quiroga a Zonda Diario.

"Los expedientes pasan por aproximadamente unas 10 oficinas. Para el mes de junio, teníamos en Educación unos 7.700 expedientes. Por eso es tan largo el proceso, porque pasan de una oficina a otra", agregó la gremialista.

53905804568_344edfb720_k.jpg

"Si la ministra tiene 7.700 expedientes, tiene que firmar 7.700 resoluciones, no sé en qué tiempo podrá gestionar porque se tiene que pasar todo el día firmando", lanzó Quiroga.

UDAP propone volver a un esquema como el que había antes: cuando el expediente ya estaba en la segunda oficina, se desdoblaba y empezaba el trámite del pago, por un lado, y la cuestión legal, por otro.

Los representantes de UDAP se fueron de la Legislatura con la promesa de que la semana que viene se podrán reunir con los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para analizar esta problemática.