Se terminó el voto electrónico en la Capital Federal

La Ciudad de Buenos Aires no utilizará la Boleta Única Electrónica (BUE) para las elecciones 2023. Lo confirmaron desde Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad (IGE), tras la intervención de la justicia por las falencias registradas en las PASO del domingo.

Esta mañana se conoció una nota de la jueza federal electoral María Servini en la que afirmó que el 22 de octubre "no pueden realizarse nuevamente y en las mismas condiciones" que las PASO del 13 de agosto las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. En una clara crítica a la BUE, advirtió que sería "una burla a la ciudadanía volverla a someter a condiciones denigrantes" y aseguró que las recientes primarias fueron "los comicios más problemáticos y conflictivos de los últimos 30 años" en el distrito.

La dura advertencia fue remitida al juez electoral porteño Roberto Carlos Requejo; al director del Instituto de Gestión Electoral (IGE) capitalino, Federico Fahey Duarte; y al presidente de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Alberto Dalla Via. "La experiencia acumulada por la suscripta en más de 30 años como juez electoral, me obliga a advertir que no pueden realizarse nuevamente y en las mismas condiciones, los comicios del 22 de octubre", advirtió Servini.

Asimismo, enfatizó que "volver a someter a la ciudadanía a las mismas condiciones que padecieron para sufragar el 13 de agosto, constituiría una burla para una sociedad cansada de la ineficiencia de sus funcionarios". Y ahondó: "Las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán reconsiderar su ingeniería electoral, dejando de lado las cuestiones políticas, y diseñando un sistema pensando en facilitar a las personas el ejercicio del derecho al sufragio y así conseguirán, seguramente, una opción que funcione", abundó en la nota.

Las duras objeciones de Servini al sistema utilizado en las PASO del domingo pasado en la Ciudad, generó controversia entre los partidos políticos porteños que competirán en las elecciones generales. Si bien reconocieron las fallas a raíz de la implementación del voto electrónico, pidieron mejoras en la organización o la posibilidad que se utilicen solamente boletas en papel.