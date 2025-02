¿Se dará el primer pase del peronismo al orreguismo? Un diputado le abre la puerta

Sus movimientos en la Cámara de Diputados, disputas del pasado y encuentros en Casa de Gobierno prueban que el diputado calingastino Jorge Castañeda está cada vez más cerca del orreguismo. El legislador votó a favor de proyectos claves del oficialismo provincial y aún tiene la espina clavada por viejas rencillas. A todo esto, se le suma la interna peronista, en la que el ex dos veces intendente quedó en una posición incómoda.

En la Cámara, el camino de Castañeda ha sido zigzagueante. Votó a favor del RIGI y de la recensión del contrato con la UTE que estaba a cargo de la construcción del dique El Tambolar. En la última sesión del 2024, el bloque peronista se levantó del recinto para evitar que se aprobara por falta de quórum un proyecto de ley oficialista para comprar computadoras. La movida, que no fue acompañada por el chimbero Gabriel Sánchez ni por el vallisto Omar Ortiz, generó cortocircuitos internos porque había algunos diputados que no estaban a favor de la determinación tomada por el presidente del PJ y de la bancada justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano. Entre esos legisladores no convencidos estuvo Castañeda, quien comunicó su oposición a la jugada, pero terminó acatando “para mantener la endeble unión del peronismo”, indicaron.