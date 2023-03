Sarmiento convulsionado: Hensel fijo, pero el intendente en duda y un pendulante entre el Pro y Uñac

En 2015, Hensel y el Partido Justicialista sarmientino decidieron que el mejor hombre para continuar la tarea al frente del Ejecutivo municipal era Mario Gustavo Martín, que había sido jefe de asesores y secretario de Gobierno de la administración saliente. Ganó esas elecciones. Y también ganó las generales de 2019. Pero empezaron las desavenencias. Esta segunda gestión que transita Martín no gustó a buena parte del peronismo local. Incluso bajó el rendimiento electoral en 2021. La lista de Walberto Allende y Fabiola Aubone obtuvo cuatro puntos menos que en 2019. Es más, toda la oposición obtuvo el 50% de los votos (JxC: 33,9%, Consenso: 10,9% y la izquierda: 5,2%).

Además de Hensel, figuran dentro del frente San Juan por Todos, la concejal bloquista Silvia Cabrera y la giojista Silvana Elizondo. La pregunta es qué hará Martín. Según dejó trascender a los medios, hay disconformidad con la conducción de la campaña. El jefe comunal cree que no tuvo suficiente apoyo en estas últimas semanas, señalaron las fuentes. En un momento, sonó fuerte que lo sucedería su hija, la coordinadora del Acuerdo San Juan en el departamento, Romina Martín. Pero ahora los operadores dudan. Algunos, en estricto off, se animaron a decir que "no va Martín y no pone candidato". Por supuesto, el intendente que no puede repetir -por cumplir dos mandatos consecutivos- tiene ganador su banca en la Legislatura. Es una tradición. Hay que esperar a que Martín acepte o decline la oferta.

Quizá la figura más cercana al comunero, que también tiene buenas relaciones con el sector de Hensel, sea el presidente del Concejo Deliberante, David Mortensen. Cumplirá 16 años en el aparato político sarmientino en 2023 y cree que ya es su turno de probarse el traje de aspirante. Trabajó ocho años con el ministro de Gobierno y está por completar los ocho con Martín. Es concejal por cuarta vez y le tocó liderar el órgano deliberativo.

El oficialismo pierde un candidato del riñón del intendente, pero todo indica que puede ganar uno de mayor peso. El jefe de la oposición, Mauro Carelli, un hombre del Pro que ya se midió en las urnas en dos ocasiones, está a un paso de acordar con el uñaquismo. Desde el oficialismo lo dan por hecho, desde el macrismo también, pero lo cierto es que no hay confirmaciones de parte del profesional de la salud. "Carelli viene a intentar ganar", se entusiasma una fuente, que responde al Gobernador en Sarmiento.

Por otro lado, saltó a la palestra un dirigente del Pro que responde a Eduardo Cáceres. Jesús López será el postulante en el departamento. "Nuestro candidato arregló con Uñac", dijo. Esa la fue la razón de su salida del partido orgánico y su acercamiento al ala del ex diputado nacional y candidato a gobernador por el lema Unidos por San Juan. Competirá internamente con el aspirante de Cambia San Juan, de Marcelo Orrego, José Luis Furió.