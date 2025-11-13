Santilli explicó por qué no tiene en cuenta a Kicillof para su ronda de reuniones: "Te pido...

El ministro del Interior, Diego Santilli, cuestionó fuertemente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por reclamar ser "excluido" de las reuniones nacionales, mientras mantiene una postura de abierta oposición a las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La tensión escaló luego de que Santilli respondiera con ironía a un pedido formal de audiencia por parte del gabinete bonaerense, insistiendo en que Kicillof debe actuar con “coherencia” y dejar de lado la supuesta “doble personalidad”.

La polémica se desató a raíz de la solicitud formal de reunión que envió Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, al titular de la cartera del Interior. El objetivo central del requerimiento era doble: reclamar los fondos coparticipables que el Gobierno nacional habría recortado y buscar retomar la ejecución de las mil obras abandonadas en la provincia de Buenos Aires, incluso sugiriendo que la Nación las transfiera para que la provincia las finalice con recursos propios. Bianco consideró que estos temas son "centrales para el desarrollo económico y social y el bienestar de los bonaerenses".

Ironía y acusación de "doble personalidad"

La respuesta de Diego Santilli a la solicitud formal fue rápida y, según las fuentes, irónica. En redes sociales, el ministro le dijo a Bianco: “Dale, Carli. ¡Gracias! Tomo nota”.

image

Acto seguido, Santilli elevó el tono de la crítica directamente hacia Kicillof. "Te pido coherencia", comenzó, y cuestionó que el gobernador se “autoperciba excluido” de los encuentros con otros mandatarios provinciales. Santilli remarcó: "No adheriste al Pacto de Mayo, no adheriste al RIGI [Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones], no adheriste a la Ley de Reiterancia” ni a la Ley Antimafia.

image

El ministro del Interior le reprochó públicamente que no se debe “escribir una cosa en Twitter y hacer otra en público”. Además, deslizó la fuerte pregunta de si Kicillof “tiene que pedirle permiso a Cristina Kirchner” para tomar decisiones, señalando que hay “millones de bonaerenses en el medio” de esta disputa.

Desde el gobierno bonaerense, Bianco relató que, tras su solicitud, Santilli le había llamado, pero él no pudo atender. Después de devolver el llamado sin éxito y enviarle un mensaje, salió el tuit irónico de Santilli. Bianco insistió en la necesidad de formalidad institucional: “Lo que tiene que hacer es atenderme el teléfono o contestarme formalmente, que es lo que corresponde”.