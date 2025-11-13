jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Respuesta

Santilli explicó por qué no tiene en cuenta a Kicillof para su ronda de reuniones: "Te pido...

El ministro del Interior Diego Santilli no hizo caso del pedido de Axel Kicillof, de un encuentro para coordinar la relación entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, y el tratamiento de las reformas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro del Interior, Diego Santilli, cuestionó fuertemente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por reclamar ser "excluido" de las reuniones nacionales, mientras mantiene una postura de abierta oposición a las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. La tensión escaló luego de que Santilli respondiera con ironía a un pedido formal de audiencia por parte del gabinete bonaerense, insistiendo en que Kicillof debe actuar con “coherencia” y dejar de lado la supuesta “doble personalidad”.

Lee además
Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior.
Recambios en el Gobierno

Diego Santilli juró frente a Javier Milei como nuevo ministro del Interior
santilli comenzo la gira por las provincias buscando apoyo a las reformas de milei: por donde empezo
Negociaciones

Santilli comenzó la gira por las provincias buscando apoyo a las reformas de Milei: Por dónde empezó

La polémica se desató a raíz de la solicitud formal de reunión que envió Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof, al titular de la cartera del Interior. El objetivo central del requerimiento era doble: reclamar los fondos coparticipables que el Gobierno nacional habría recortado y buscar retomar la ejecución de las mil obras abandonadas en la provincia de Buenos Aires, incluso sugiriendo que la Nación las transfiera para que la provincia las finalice con recursos propios. Bianco consideró que estos temas son "centrales para el desarrollo económico y social y el bienestar de los bonaerenses".

Ironía y acusación de "doble personalidad"

La respuesta de Diego Santilli a la solicitud formal fue rápida y, según las fuentes, irónica. En redes sociales, el ministro le dijo a Bianco: “Dale, Carli. ¡Gracias! Tomo nota”.

image

Acto seguido, Santilli elevó el tono de la crítica directamente hacia Kicillof. "Te pido coherencia", comenzó, y cuestionó que el gobernador se “autoperciba excluido” de los encuentros con otros mandatarios provinciales. Santilli remarcó: "No adheriste al Pacto de Mayo, no adheriste al RIGI [Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones], no adheriste a la Ley de Reiterancia” ni a la Ley Antimafia.

image

El ministro del Interior le reprochó públicamente que no se debe “escribir una cosa en Twitter y hacer otra en público”. Además, deslizó la fuerte pregunta de si Kicillof “tiene que pedirle permiso a Cristina Kirchner” para tomar decisiones, señalando que hay “millones de bonaerenses en el medio” de esta disputa.

Desde el gobierno bonaerense, Bianco relató que, tras su solicitud, Santilli le había llamado, pero él no pudo atender. Después de devolver el llamado sin éxito y enviarle un mensaje, salió el tuit irónico de Santilli. Bianco insistió en la necesidad de formalidad institucional: “Lo que tiene que hacer es atenderme el teléfono o contestarme formalmente, que es lo que corresponde”.

Temas
Seguí leyendo

San Juan negocia con la Rosada: Orrego busca con Santilli definiciones en obras y pago de deudas

Diego Santilli jurará el próximo martes como Ministro del Interior

Un cuadro, una escultura y la "biblia jurídica", las reliquias que Baigorrí mudará a la Fiscalía General y los cambios que pretende aplicar

El Senado le otorgó la mención "Valor Científico 2025" a Tulio del Bono

En el Club de la Libertad, Milei celebró el acuerdo comercial con Estados Unidos

Tras la firma del acuerdo con Estados Unidos, Patricia Bullrich anticipó que "Argentina será enorme"

Trump y Milei firman el "Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproca"

La Corte Suprema elevó la indemnización al padre de una niña con parálisis cerebral por mala praxis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los votos que le permitieron a baigorri ser el hombre mas poderoso de la justicia de san juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Por Natalia Caballero

Las Más Leídas

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

El alerta amarilla por lluvias rige para cinco departamentos de San Juan.
A guardar la ropa

Alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan: cuáles son y cuándo llega la tormenta

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Mandan a la cárcel a los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo, acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava
Tribunales

Mandan a la cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Detuvieron a una mujer por atacar con un hierro a una madre y su hija en Pocito
Pelea vecinal

Detuvieron a una mujer por atacar con un hierro a una madre y su hija en Pocito

Te Puede Interesar

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Por Miriam Walter
Un cuadro, una escultura y la biblia jurídica, las reliquias que Baigorrí mudará a la Fiscalía General y los cambios que pretende aplicar
Ministerio Público

Un cuadro, una escultura y la "biblia jurídica", las reliquias que Baigorrí mudará a la Fiscalía General y los cambios que pretende aplicar

Un lunes con mucho calor y algunas tormentas es el que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.
Clima

Sol pleno, calor creciente y una tarde para disfrutar: así se prepara San Juan para el viernes

Siete mil sanjuaninos reciben medicamentos e insumos para la diabetes totalmente gratis
Día Mundial de concientización

Siete mil sanjuaninos reciben medicamentos e insumos para la diabetes totalmente gratis

Carlos Nicolía, sin filtro: El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia
Explosivo

Carlos Nicolía, sin filtro: "El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia"